Кім Кардашян офіційно зустрічається з коміком Пітом Девідсоном, – ЗМІ
Джерело:Page Six
Колишній наречений Аріани Гранде та зірка реаліті-шоу справді мають романтичні стосунки, як вважає американська преса. Пару неодноразово бачили на романтичних прогулянках і побаченнях.
Ексклюзивну новину про те, що між 41-річною Кім Кардашян і 27-річним Пітом Девідсоном – роман, підтвердили джерела одного з американських видань. Однак самі зірки ніяк не реагують на цю інформацію в ЗМІ.
До слова Колишній Аріани Гранде підігрів чутки про роман з Кім Кардашян: спільне фото
Кім Кардашян і Піт Девідсон зустрічаються
Інсайдери повідомляють, що світська левиця й комік дуже часто бачаться. Вони влаштовують побачення та прогулянки в Нью-Йорку та Лос-Анджелесі.
Чутки про роман нібито підтвердило й спільне фото пари разом з репером Флейвором Флейвом та Кріс Дженнер. Світлину зробили з нагоди сімейної вечірки, яку Піт Девідсон влаштував з нагоди свого дня народження.
День народження Піта Девідсона / Фото з інстаграму Флейвора Флейва
Пару й раніше бачили разом у Південній Каліфорнії й помітили, як вони тримаються за руки. Окрім цього, Кім Кардашян і Піт Девідсон взяли участь у шоу SNL, де поцілувалися під час скетчу.
Особисте життя Кім Кардашян
- У лютому 2021 року стало відомо, що Кім Кардашян і Каньє Вест розлучаються після 6 років шлюбу. Щоправда, офіційних документів про розрив шлюбу начебто так і немає.
- Та попри це світська левиця вже була готовою до нових стосунків. Вона часто ходила на вечірки й знайомилась з новими людьми.
- Вже у квітні почали ходити чутки про те, що Кім зустрічається з репортером CNN Ваном Джонсом. Однак офіційних підтверджень цьому не було.
- Кардашян зізнавалась, що не була щасливою у шлюбі з Каньє Вестом. Однак вона, як і сам репер, виявляла добрі й дружні стосунки з колишнім чоловіком. Адже навіть попри конфлікти й розлучення, зворушливо привітала його з днем народження.