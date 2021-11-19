Эксклюзивную новость о том, что между 41-летней Ким Кардашян и 27-летним Питом Дэвидсоном – роман, подтвердили источники одного из американских изданий. Однако сами звезды никак не реагируют на эту информацию в СМИ.
К слову Бывший Арианы Гранде подогрел слухи о романе с Ким Кардашян: общее фото
Ким Кардашян и Пит Дэвидсон встречаются
Инсайдеры сообщают, что светская львица и комик очень часто видятся. Они устраивают свидания и прогулки в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.
Слухи о романе якобы подтвердило и совместное фото пары вместе с рэпером Флейвором Флейвом и Крис Дженнер. Фотографию сделали по случаю семейной вечеринки, которую Пит Дэвидсон устроил по случаю своего дня рождения.
День рождения Пита Дэвидсона / Фото с инстаграма Флейвора Флейва
Пару и раньше видели вместе в Южной Калифорнии и заметили, как они держатся за руки. Помимо этого, Ким Кардашян и Пит Дэвидсон приняли участие в шоу SNL, где поцеловались во время скетча.
Личная жизнь Ким Кардашян
- В феврале 2021 года стало известно, что Ким Кардашян и Канье Уэст разводятся после 6 лет брака. Правда, официальных документов о разрыве брака вроде бы так и нет.
- Но несмотря на это светская львица уже была готова к новым отношениям. Она часто ходила на вечеринки и знакомилась с новыми людьми.
- Уже в апреле начали ходить слухи о том, что Ким встречается с репортером CNN Ваном Джонсом. Однако официальных подтверждений этому не было.
- Кардашян признавалась, что не была счастливой в браке с Канье Уэстом. Однако она, как и сам рэпер, проявляла добрые и дружеские отношения с бывшим мужем. Ведь даже несмотря на конфликты и развод, трогательно поздравила его с днем рождения.