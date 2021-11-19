Эксклюзивную новость о том, что между 41-летней Ким Кардашян и 27-летним Питом Дэвидсоном – роман, подтвердили источники одного из американских изданий. Однако сами звезды никак не реагируют на эту информацию в СМИ.

К слову Бывший Арианы Гранде подогрел слухи о романе с Ким Кардашян: общее фото

Ким Кардашян и Пит Дэвидсон встречаются

Инсайдеры сообщают, что светская львица и комик очень часто видятся. Они устраивают свидания и прогулки в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

Слухи о романе якобы подтвердило и совместное фото пары вместе с рэпером Флейвором Флейвом и Крис Дженнер. Фотографию сделали по случаю семейной вечеринки, которую Пит Дэвидсон устроил по случаю своего дня рождения.



День рождения Пита Дэвидсона / Фото с инстаграма Флейвора Флейва

Пару и раньше видели вместе в Южной Калифорнии и заметили, как они держатся за руки. Помимо этого, Ким Кардашян и Пит Дэвидсон приняли участие в шоу SNL, где поцеловались во время скетча.

Личная жизнь Ким Кардашян