Хоч шлюборозлучний процес Кім Кардашян і Каньє Веста сповнений скандалами, а поряд з репером зірка не почувалася щасливою, не привітати колишнього з 44-річчям вона не могла. Телезірка опублікувала лаконічне, однак промовисте звернення. Вона назвала іменинника коханням всього свого життя.

До теми Кім Кардашян розкрила причину розлучення з Каньє Вестом

З днем народження. Люблю на все життя,

– написала Кім Кардашян.

Зірка доповнила вітальний допис зворушливим фото з сімейного архіву, зробленим до народження Псалома. На світлині родина позує у повному складі на борту приватного літака. Багатодітна матуся постала без косметики та в повсякденному look – обтислій м'ятній кофті та спідниці кольору хакі. Поряд з нею зображені донька Норт та син Сейнт. Каньє Вест сидів поряд і тримав на руках новонароджену Чикаго.

Додамо, Кім не єдина представниця сімейства Кардашян, яка привітала Каньє Веста з 44-річчям. Першою це зробила сестра світської левиці Хлої. Вона назвала репера "братом на все життя" і оприлюднила фото, від якого фани ніяковіють. Позитивно про Каньє відгукується й Кріс Дженнер, яка однаково бажає щастя доньці та колишньому зятю.