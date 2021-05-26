Герцоги Кембриджські мандрують Шотландією, спілкуються з місцевим населенням та відвідують різноманітні установи. Однією з зупинок у їхньому турі стало місто Оркней.

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Повсякденні образи Кейт Міддлтон і принца Вільяма

Для поїздки до турбіни з відновлюваної енергії закохані обрали зручний одяг. Кейт постала перед публікою в джинсах, куртці кольору хакі, під якою була блузка. Герцогиня Кембриджська поєднала такий look з комфортним коричневим взуттям без підборів. Волосся Міддлтон вклала у легкі локони та забрала назад, а на обличчі зробила макіяж з чорними стрілками на повіках і персиковою помадою на губах. Довершила аутфіт вишуканими сережками.

Принц Вільям позував поруч із дружиною в синіх штанах і куртці також кольору хакі, під якою були блакитна сорочка та светр. Серед взуття обрав коричневі черевики.

Подружжя мило усміхалося. Особливо тоді, коли спілкувалося з шотландськими школярами.



Кейт Міддлтон спілкується зі школярами / Фото Getty Images



Принц Вільям і Кейт Міддлтон у Шотландії / Фото Getty Images

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Герцоги Кембриджські про поїздку в Європейський морський енергетичний центр

У дописі представники королівської родини Великої Британії розповіли, що турбіна з відновлюваної енергії, яка розташована біля берегів Оркнея, може допомогти покращити ситуацію зі зміною клімату. Ця інноваційна форма виробництва енергії, розроблена Європейським морським енергетичним центром, є частиною зусиль з розвитку чистої та інтегрованої енергетичної системи в Оркнеї.

Конкретно ця турбіна стане найпотужнішою у світі, здатною забезпечити потребу в електроенергії до 2 тисяч британських будинків, водночас компенсуючи приблизно 2200 тонн викидів вуглекислого газу на рік. Робота полягає у тому, щоб відновити планету для наступних поколінь.