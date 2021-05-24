Ще в п'ятницю, 21 травня, принц Вільям розпочав тур Шотландією. Дружина Кейт Міддлтон приєдналася до нього лише в понеділок, 24 травня. Перший спільний вихід подружжя здійснило до благодійної організації Turning Point Scotland, яка спеціалізується на соціальній допомозі. Вони познайомилися з підопічними фонду та обговорили проблеми психічного здоров'я.

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Образ Кейт Міддлтон

Герцогиня Кембриджська одразу підкорила світ бездоганним виглядом. Вона з'явилася на публіці у двобортному жакеті демократичного бренду Zara та плісированій спідниці довжини міді від британської марки Hope Fashion. Кейт Міддлтон ідеально скомбінувала одяг насиченого кобальтового кольору. У тон вона підібрала навіть захисну маску з принтом.

Вбрання дружина принца Вільяма поєднала з замшевими туфлями-човниками коричневого кольору від знаменитого Gianvito Rossi. З аксесуарів Кейт Міддлтон обрала клатч, яким довершувала пальто пісочного кольору під час появи на станції швидкої допомоги в районі Ньюгем. Вона одягла й лаконічні сережки та коштовну каблучку з заручин.

Кейт Міддлтон і принц Вільям у Шотландії / Фото Getty Images

Зазначимо, останній вихід Кейт Міддлтон в Лондоні, Музеї Вікторії та Альберта, вразив публіку не менше. Тоді вона з'явилася в бездоганній сукні з трендовим принтом і подовженим силуетом. Це вбрання від Alessandra Rich – одного з найулюбленіших дизайнерів герцогині Кембриджської.