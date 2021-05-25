У другий день туру Шотландією подружжя герцогів Кембриджських зустрілось із графами Стратернськими. У всіх був піднесений настрій попри прохолодну та вітряну погоду.

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Для офіційного візиту Кейт Міддлтон одягнула вдалий монохромний образ: мідіпальто верблюжого кольору від Massimo Dutti, бежеві штани-кльош, коричневу кофту, замшеві туфлі та клатч, а також шарф у клітинку. Образ герцогині виглядав стильно та гармонійно, а повторити його зможуть будь-які модниці вже восени 2021 року.



Принц Вільям і Кейт Міддлтон / Фото Getty Images

Принц Вільям своєю чергою одягнув сині штани, кофту та блакитну сорочку, а також темно-коричневий піджак і таке ж взуття.



Герцоги Кембриджські у турі Шотландією / Фото Getty Images

Зазначимо, що перед візитом у Шотландію принц Вільям вакцинувався від коронавірусу. Чи отримала щеплення Кейт Міддлтон – невідомо.

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Що говорив принц Вільям про Шотландію?

На початку свого туру, до якого згодом приєдналась Кейт, Вільям зізнавався, що любить Шотландію, оскільки саме тут він вперше зустрів Кейт – вони разом навчались у коледжі в Сент-Ендрюс.

Саме тут, в Шотландії, 20 років тому, я вперше зустрів Кетрін. Можна зайвий раз не говорити, що місто, де ви зустрічаєтеся зі своєю майбутньою дружиною, займає особливе місце у вашому серці. Джордж, Шарлотта і Луї вже знають, як дорога Шотландія для нас обох, і вони теж починають будувати свої власні щасливі спогади,

– зазначав принц Вільям у виданні People.

Зазначимо, що королівська сім'я часто відпочиває у Шотландії. Сімейний маєток там має Єлизавета II, де часто раніше відпочивала з принцом Філіпом. Також у Шотландію на відпочинок відправляється сім'я Кейт і Вільяма з дітьми, а також їхні кузени. Саме там герцоги Кембриджські нещодавно зняли проникливий відеоролик з дітьми на березі моря у честь 10-ї річниці шлюбу.