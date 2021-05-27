У четвер, 27 травня, королівське подружжя приїхало до Единбурга й відвідали парк Старбенк. Принц Вільям розповідав, що його дружина дуже любить висаджувати рослини. Разом з дітьми пара посадила квіти, які будуть привертати увагу метеликів.

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Також герцоги Кембриджські разом зі старшими хлопцями посадили соняхи, щоб отримати нагороду герцога Единбурзького. Принц Вільям, як справжній чоловік, висадив яблуню. Згодом подружжя познайомилося з організацією Fields in Trust, яка бореться за те, щоб зелені зони були в рівній мірі доступні всім британцям.

Образ Кейт Міддлтон

Герцогиня Кембриджська вкотре мала бездоганний вигляд. Вона постала в білій кофтинці з чорним гороховим принтом, яку поєднала зі смарагдовим стильним костюмом від Massimo Dutti. Вбрання вдало доповнювали білосніжні кеди.

Кейт Міддлтон розпустила довге волосся та вклала його пишними локонами. Вона прикрасила шию золотим ланцюжком, а вуха – лаконічними сережками. На обличчі герцогиня зробила ніжний макіяж.



Кейт Міддлтон та принц Вільям / Фото Getty Images

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