Американська поетеса Аманда Горман стала справжньою знахідкою на інавгурації Джо Байдена 20 січня 2021 року. 22-річна поетеса прочитала вірш "Пагорб, на який ми піднімаємося" та прославилась на увесь світ.

Читати вірші на інавгураціях президентів, які обирались від Демократичної партії США, стало вже доброю традицією. Свої твори раніше читали на інавгураціях Джона Кеннеді (1961 рік), Білла Клінтона (1993 та 1997 роки) та Барака Обами (2009 та 2013 роки).

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Що відомо про виступ Аманди Горман на інавгурації?

Цьогоріч своїм виступом вразила наймолодша поетеса з-поміж усіх шести інших, які виступали раніше. У вірші під назвою "Пагорб, на який ми піднімаємося" (The Hill We Climb) молода поетеса закликала американців до "єдності та згуртованості". Свій твір вона присвятила як високопосадовцям, присутнім на церемонії у Вашингтоні, так і глобальній аудиторії, яка спостерігала за інавгурацією онлайн.

"Коли настає день, ми запитуємо себе, де ми можемо знайти світло в цій нескінченній темряві?" – саме так почався її п'ятихвилинна промова. У ній вона згадала про нещодавній штурм Капітолію на початку цього місяця, а також описала себе як "худу чорношкіру дівчину, чиї предки були рабами, і яку виховувала мати-одиначка".

Виступ Аманди Горман на інавгурації Байдена: відео

Як розповідала Аманда, прочитати власний вірш їй запропонували наприкінці грудня 2020 року. Тоді з нею зв'язався інавгураційний комітет Байдена, оскільки вона була вже давно знана у політичних колах: Аманда знайома із колишнім державним секретарем США Гілларі Клінтон і колишньою першою леді Мішель Обамою. Щодо написання вірша, то їй не давали рамок та обмежень, лише просили не очорняти будь-кого через скандальний відхід президента Дональда Трампа. Єдине, що побажали, це торкнутися теми єдності і надії у США.

"Я дуже хотіла використати свої слова, щоб стати точкою єдності, співпраці та спільності... Я думаю, що мова йде про новий розділ Сполучених Штатів, про майбутнє, і це робиться завдяки елегантності та красі слів", – розповідала поетеса перед інавгурацією програмі на BBC.

"Те, що я справді прагну сказати у вірші, – це мати можливість використати мої слова, щоб уявити шлях, яким наша країна все ще може зібратися разом і все ще може зцілитися", – додавала вона у The New York Times.

Повний текст вірша Аманди Горман мовою оригіналу ви можете прочитати тут.

Хто така Аманда Горман?

Молоду поетесу для знакової події у США вибрали не випадково – у 16-річному віці Аманда Горман стала молодіжним поетом-лауреатом у Лос-Анджелесі, а вже у 2017 році її обрали першим в історії національним молодіжним поетом-лауреатом у США. Сама ж Аманда навчалась у Гарвардському університеті за спеціальністю "соціологія".



Аманда Горман – молода поетеса, яка виступила на інавгурації Байдена / Фото з інстаграму Горман

У підлітковому віці (2015 р.) Аманда Горман опублікував свою першу книгу "Той, для кого їжі недостатньо". А її ілюстрована книга "Зміни співають" повинна вийти наприкінці 2021 року. Вона також є засновницею некомерційної організації One Pen One Page, яка проводить молодіжну програму креативного письма та лідерства.

Що цікаво, Аманда Горман народилася у Лос-Анджелесі у 1998 році і в дитинстві вона мала дефект мовлення – так само як і новий президент США Джо Байден. Але за її словами в інтерв'ю Los Angeles Times, це лише мотивувало її до публічних виступів.

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"Коли вам потрібно навчитися вимовляти звуки і дуже піклуватися про вимову, це дає вам певне розуміння звуку, слухового досвіду", – зізналась поетеса.

Дівчина також відома своєю громадською діяльністю в Лос-Анджелесі. Чимало її творів присвячені проблемам гноблення, фемінізму, раси та маргіналізації, а також проблемам африканської діаспори. У 2017 році Аманда Горман заявила, що хоче балотуватися в президенти США в 2036 році. І дивлячись на її впевнений шлях у такому молодому віці, віриться, що у неї все може вийти.



Аманда Горман / Фото з інстаграму Аманди Горман

Реакція знаменитостей на виступ Аманди

Знаменитості із захопленням відреагували на виступ Аманди Горман. Деякі подякували у соціальних мережах за її натхненні слова, а деякі попросили якнайшвидше висуватись на пост президента США.

Актор Кевін Макхейл

"Національне надбання – це Аманда Горман".

Акторка Елізабет Бенкс

"Як проголосувати за Аманду Горман?"

Акторка Керрі Вашингтон

"Так! Храни тебе Бог, Амандо. "Це – минуле, в яке ми вступаємо, і як його відновлюємо".

YES @TheAmandaGorman. YES!!!!!! God bless you. “It’s the past we step into and how we repair it”. — kerry washington (@kerrywashington) January 20, 2021

Ведучий Джиммі Кіммел

"Ого, Амандо Горман, є приголомшений. Я повинен був більше уваги приділяти поезії в школі".

wow,@TheAmandaGorman is terrific. I should have paid more attention to poetry in school — Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) January 20, 2021

Колишня дружина Шварценеггера та журналістка Марія Шрайвер

"Поетеса Аманда Горман: "Тиша – це не завжди спокій..." Яка вона вражаюча."