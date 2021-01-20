Американська співачка Леді Гага удостоїлась виконувати гімн США на інавгурації Джозефа Байдена. Жінка активно підтримувала політика впродовж виборчої кампанії.

Багаторазова володарка Греммі виконала національний гімн Америки. Про її виступ зазделегідь повідомляли в американських ЗМІ, тому її вихід не був неочікуваним. Представники команди Джо Байдена пояснювали, що Леді Гагу вони обрали для виступу на інавгурації через її активну позицію щодо прав ЛГБТ-спільнот.

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Леді Гага виконала гімн на інавгурації Байдена

Легендарна співачка для інавгурації нового президента США Джозефа Байдена одягнула розкішний образ: сукню, що складалася з чорного боді, червоної пишної спідниці та аплікації на грудях в формі золотистого голуба. Її волосся було заплетеним у косички поверх голови, а у них були вплетені чорні стрічки.



Леді Гага на інавгурації Джозефа Байдена / Фото Getty Images

Виконання гімну з уст Леді Гаги було неймовірним та вразило усіх присутніх.

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Нагадаємо, що співачка активно підтримувала Джо Байдена під час його виборчої кампанії у США, закликала американців голосувати за нього та навіть підтримувала політика у деяких зустрічах з виборцями.