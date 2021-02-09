Відома американська співачка Кеті Перрі в новому інтерв'ю розповіла про досвід партнерських пологів з Орландо Блумом. Також вона поділилась, як ставиться до порад чоловіка стосовно виховання дитини.

Знаменита американська виконавиця Кеті Перрі є мамою 5-місячної дівчинки Дейзі. У новому інтерв'ю зірка розповіла про партнерські пологи з Орландо Блумом та про стосунки з нареченим.

Дивіться також Екскохана Кари Делевінь Ешлі Бенсон розійшлась з репером G-Eazy: причина

Кеті Перрі про материнство та поради Орландо Блума

Найперше співачка зізналась, що вважає рішення стати мамою – найкращим у своєму житті. Адже тепер, за словами Кеті Перрі, в неї є сім'я, постійна підтримка та наречений з досвідом виховання дітей. Нагадаємо, що Орландо Блум має 10-річного сина від стосунків з моделлю Мірандою Керр.

Зірка зазначила, що спочатку її дратували постійні поради від нареченого. Однак згодом вона зрозуміла, що слід дослухатись до деталей, пов'язаних з попередніми відносинами Блума.

Я говорила щось на кшталт "Мені не потрібно слухати всі ці історії". Однак вони дійсно допомогли. Тоді я подумала: "О, ти вже пройшов через це і справді знаєш, що робити",

– поділилась Кеті Перрі.

Артистка додала, що вони дуже вдячні за донечку й по-справжньому люблять один одного.

Кеті Перрі про партнерські пологи

Виконавиця розповіла, що Орландо Блум був з коханою під час пологів. Він підтримував її й надавав допомогу.

Орландо був поруч і дуже підтримував. Він був прекрасний: просто тримав мене за руку і дивився в очі,

– зізналась Кеті Перрі.

Дивіться відео Кеті Перрі на шоу Jimmy Kimmel Live онлайн: