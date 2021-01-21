Кеті Перрі виступила на святковому концерті з нагоди інавгурації Байдена: феєричне відео
Популярна американська співачка Кеті Перрі виступила на святковому концерті, що був присвячений інавгурації новообраного президента США Джозефа Байдена. Знаменитість приголомшила глядачів фантастичним виконанням пісні Firework.
20 січня 2021 року в США відбулася інавгурація Джо Байдена. Тепер сам він виконуватиме обов'язки глави держави. З нагоди урочистої, історичної події відгримів грандіозний концерт Celebrating America. Фіналом заходу став виступ Кеті Перрі, відео якого виконавиця вже опублікувала на офіційному ютуб-каналі.
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Інавгурація пройшла у Капітолії. Мільйони людей у різних куточках світу спостерігали за цією подією в онлайн-режимі. Після офіційної частини глядачі переглядали святковий захід –Celebrating America. Там виступили всесвітньо відомі люди з різних галузей діяльності. Зокрема, спеціальним виступом потішила Кеті Перрі.
Виступ Кеті Перрі на Celebrating America
36-річна співачка приголомшила бездоганним виконанням свого хіта Firework. Позаду неї був святковий, фантастичний феєрверк, який також вразив глядачів.
Виступ Кеті Перрі на Celebrating America: дивіться відео онлайн
На святкуванні вступу Джо Байдена на посаду президента США Кеті Перрі з'явилася у надзвичайно красивому вбранні. Вона обрала білосніжний ансамбль від американського модельєра Тома Брауна. Вбрання складалося з кейпу, корсету та оперних рукавичок.
Біляве волосся Кеті зібрала в елегантну зачіску ззаду. На обличчі вона зробила макіяж з коричневими тінями на повіках та матовою помадою на губах. В ефірі зірку вже можна було побачити з яскравими червоними губами, які гармоніювали з її аутфітом.
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