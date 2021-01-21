Популярна американська співачка Кеті Перрі виступила на святковому концерті, що був присвячений інавгурації новообраного президента США Джозефа Байдена. Знаменитість приголомшила глядачів фантастичним виконанням пісні Firework.

20 січня 2021 року в США відбулася інавгурація Джо Байдена. Тепер сам він виконуватиме обов'язки глави держави. З нагоди урочистої, історичної події відгримів грандіозний концерт Celebrating America. Фіналом заходу став виступ Кеті Перрі, відео якого виконавиця вже опублікувала на офіційному ютуб-каналі.

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