Американська співачка Дженніфер Лопес долучилась до церемонії інавгурації новообраного президента США Джозефа Байдена. Вона виконала пісні This Land Is Your Land і America the Beautiful з коротким уривком зі свого хіта Let's Get Loud.

Дженніфер Лопес виступила на інавгурації Байдена Одразу ж після виконання гімну США іншою зіркою – Леді Гагою, та після прийняття присяги Джо Байденом як президента та Камали Гарріс як віцепрезидента, Джей Ло виступила з піснею. Зірка з'явилась на події у вражаючому total-white образі від Chanel: у шовкових штанах-кльош, блузі з мереживом-жабо, білому пальті та з безліччю дорогоцінних прикрас. Її волосся було зібране у високий кінський хвіст, а на обличчі зроблений акцент на сріблястих очах. Увага! Байден склав присягу і вступив на посаду президента США: фото, відео

Дженніфер Лопес на інавгурації Байдена / Фото Getty Images Помітно, що Дженніфер Лопес хвилювалась перед виступом, проте її сильний голос та чарівне виконання пісень вразило усіх присутніх та президента США і Камалу Гарріс зокрема. Додамо, що пісня This Land Is Your Land ("Ця земля – це твоя земля" у перекладі) була випущена ще у 1940 році і її творцем став американський співак і музикант Вуді Гатрі. В середині виступу вона також сказала останні слова присяги вірності на іспанській: "Єдина нація під Богом, неподільна, зі свободою і справедливістю для всіх". Дженніфер Лопес виступила на інавгурації Байдена: дивіться відео 24 каналу онлайн