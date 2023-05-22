Після скандалу у Віктора Павліка вилучили спецперепустку. Його дружина Катерина Репяхова пояснила, з якою метою це зробили.
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Проте Катя зізналася, що вже 5 днів не може нічого їсти. "Не їм нічого зовсім. До такої міри, що вже не можу підняти Мішу, який важить 15 кілограмів", – написала Репяхова. Ймовірно, це почалося після публічного скандалу.
Дружина Павліка повідомила, що її "скрутило" просто на вулиці, вона не могла встати з асфальту. Тому Катерина почала харчуватися через силу. "Поки не знаю, як повернути апетит", – додала вона.
Катерина Репяхова поскаржилася на проблеми з харчуванням / Скриншот з її інстаграм-сторіс
Що відомо про скандал з Віктором Павліком: головне
- 16 травня Віктор Павлік разом з дружиною Катериною Реп'яховою потрапили у скандал. Подружжя проїхалося порожнім Південним мостом у Києві, який зараз відкритий лише для спецтранспорту.
- Згодом Віктор Павлік вибачився за інцидент і пояснив, що цей документ був необхідний йому як артисту, адже він часто повертається з благодійних концертів у комендантську годину.
- Катя Репяхова теж визнала, що була неправа, помилилася й недоречно пожартувала. Однак разом з тим дорікнула хейтерам, які "як ті орки готові зжерти своїх же". Згодом вона заявила, що "вдячна життю за цю ситуацію", бо це допоможе їй стати кращою.
- Через скандал поліція Києва звернула увагу на хизування артиста. Тож, одразу на наступний день у Віктора Павліка вилучили спецперепустку.
- Проте підписники досі продовжують писати гнівні коментарі до дописів Катерини Репяхової та Віктора Павліка. Українці обурені тим, що артист отримав перепустку.