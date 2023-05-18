Катерина Репяхова раніше реагувала на цей інцидент. Вона визнала, що була неправа, бо не мала б публікувати те відео з Південного мосту.
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Дружина Павліка знову прокоментувала скандал
Через кілька днів після скандалу блогерка вийшла в Instagram-сторіс і ще раз все пояснила. Дружина Віктора Павліка сказала, що "вдячна життю за цю ситуацію", а також хоче "скористатися уроком життя", щоб стати кращою.
Я вдячна життю за цю ситуацію, тому що вона допомогла мені багато чого зрозуміти. Показала, хто мої друзі, а хто не зовсім. Криза – це розвиток, якщо дивитися правді в очі і працювати над цим. Це хороша можливість стати ще кращою версією себе, що я і роблю. З цієї неприємної ситуації я беру все, що допоможе мені стати ще краще,
– заявила вона.
Репяхова відмовилася давати коментарі журналістам, оскільки впевнена, що для людей все одно залишиться поганою.
Катерина Репяхова прокоментувала скандал / Скриншот з інстаграм-сторіс
"Можу сказати тільки одне. Мені чоловік перепустку не дарував. Ми не куркулі. Ми звичайна українська сім'я, живемо на орендованій квартирі, у нас кредитні машини, і що-що, а дарувати перепустки – точно не про нас", – відповіла вона.
Репяхова також похизувалася, що Віктор Павлік дає 80% благодійних концертів, і робить це щотижня.
Катерина Репяхова прокоментувала скандал / Скриншот з інстаграм-сторіс
Катерина додала, що її жарт був недоречним, але вона себе не виправдовую. "Я не права, і звичайно, несу за це відповідальність", – сказала Репяхова. Про що саме йдеться – вона не уточнила.
Що відомо про скандал з Віктором Павліком: головне
- 16 травня Віктор Павлік разом з дружиною Катериною Реп'яховою потрапили у скандал. Подружжя проїхалося порожнім Південним мостом у Києві, який зараз відкритий лише для спецтранспорту.
- Згодом Віктор Павлік вибачився за інцидент і пояснив, що цей документ був необхідний йому як артисту, адже він часто повертається з благодійних концертів у комендантську годину.
- Катя Репяхова теж визнала, що була неправа, помилилася й недоречно пожартувала. Однак разом з тим дорікнула хейтерам, які "як ті орки готові зжерти своїх же".
- Через скандал поліція Києва звернула увагу на хизування артиста. Тож, одразу на наступний день у Віктора Павліка вилучили спецперепустку.
- Проте підписники досі продовжують писати гнівні коментарі до дописів Катерини Репяхової та Віктора Павліка. Українці обурені тим, що артист отримав перепустку.