Віктор Павлік влип у скандал після того, як покатав дружину Південним мостом у Києві, а вона назвала це "задоволенням не для всіх". Поліція вилучила в артиста спецперепустку, яка дозволяла йому їздити стратегічними об'єктами.
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Катерина Репяхова про вилучення перепустки в чоловіка
Дружина Віктора Павліка у коментарях під останнім дописом, де досі обговорюють скандал, пояснила, що спецперепустка – не подарунок для неї. Це документ чоловіка, а вилучили його з метою перевірки. Репяхова звинуватила пресу у нібито перекрученні інформації.
У тому і проблема, що всі думають так, як думаєте ви, адже ЗМІ так це подали. Ця перепустка чоловіка, яку він має дуже давно. І її забрали задля перевірки справжності, патрульні поліції не повноважні сходу виявити як, ким, навіщо була видана перепустка і чи взагалі вона справжня,
– прокоментувала Катерина.
У відповідь користувачі підмітили, що Віктор Павлік у відео й справді назвав перепустку подарунком. Та блогерка зауважила, що це була іронія й жарт. "Очевидно, що це сарказм. Ця перепустка чоловіка і це не складно виявити. Але я нас не виправдовую, ми не мали жартувати з такими речами".
Скриншот з інстаграму
Скриншот з інстаграму
Детальніше про скандал
- Днями Катерина Репяхова у сторіз похвалилась спецперепусткою чоловіка. Завдяки їй Віктор Павлік катав дружину по Південному мосту в Києві – цей об'єкт вважається стратегічним з літа 2022 року та закритий для приватного транспорту.
- Після хвилі критики Віктор Павлік перепросив за інцидент та пояснив, що перепустку йому видали тому, що він пізно повертається з благодійних концертів.
- Катерина Репяхова згодом теж прокоментувала скандал. Вона сказала, що "вдячна життю за цю ситуацію", а також хоче "скористатися уроком життя", щоб стати кращою. Блогерка додала, що їхня сім'я – не куркулі, щоб дарувати перепустки. Наприкінці вона визнала, що невдало пожартувала, неправа і несе за це відповідальність.