После скандала у Виктора Павлика изъяли спецпропуск. Его жена Екатерина Репяхова объяснила, с какой целью это сделали.

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Кроме того, Катя призналась, что уже 5 дней не может ничего есть. "Не ем ничего совсем. До такой степени, что уже не могу поднять Мишу, который весит 15 килограммов", – написала Репяхова. Вероятно, это началось после публичного скандала.

Жена Павлика сообщила, что ее "скрутило" прямо на улице, она не могла встать с асфальта. Потому Екатерина начала питаться через силу. "Пока не знаю, как вернуть аппетит", – добавила она.



Екатерина Репяхова пожаловалась на проблемы с питанием / Скриншот с ее инстаграм-сторис

Что известно о скандале с Виктором Павликом: главное