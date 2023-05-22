После скандала у Виктора Павлика изъяли спецпропуск. Его жена Екатерина Репяхова объяснила, с какой целью это сделали.
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Кроме того, Катя призналась, что уже 5 дней не может ничего есть. "Не ем ничего совсем. До такой степени, что уже не могу поднять Мишу, который весит 15 килограммов", – написала Репяхова. Вероятно, это началось после публичного скандала.
Жена Павлика сообщила, что ее "скрутило" прямо на улице, она не могла встать с асфальта. Потому Екатерина начала питаться через силу. "Пока не знаю, как вернуть аппетит", – добавила она.
Екатерина Репяхова пожаловалась на проблемы с питанием / Скриншот с ее инстаграм-сторис
Что известно о скандале с Виктором Павликом: главное
- 16 мая Виктор Павлик вместе с женой Екатериной Репьяховой попали в скандал. Супруги проехались по пустому Южному мосту в Киеве, который сейчас открыт только для спецтранспорта.
- Впоследствии Виктор Павлик извинился за инцидент и объяснил, что этот документ был необходим ему как артисту, ведь он часто возвращается с благотворительных концертов в комендантский час.
- Катя Репяхова тоже признала, что была неправа, ошиблась и некстати пошутила. Однако вместе с тем упрекнула хейтеров, которые "как те орки готовы сожрать своих же". Впоследствии она заявила, что "благодарна жизни за эту ситуацию", потому что это поможет ей стать лучше.
- Из-за скандала полиция Киева обратила внимание на кичливость артиста. Итак, сразу на следующий день у Виктора Павлика изъяли спецпропуск.
- Однако подписчики до сих пор продолжают писать гневные комментарии к сообщениям Екатерины Репяховой и Виктора Павлика. Украинцы возмущены тем, что артист получил пропуск.