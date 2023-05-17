У повідомленні національної поліції Києва йдеться, що про скандал правоохоронці дізналися під час монітора мережі Інтернет і засобів масової інформації. Вони ніби натрапили на відео, де "відомий український співак їде з жінкою в автомобілі по Південному мосту та демонструє спецперепустку на проїзд у комендантську годину".

Не пропустіть Задоволення не для всіх: Віктор Павлік покатав дружину по Південному мосту і вляпався у скандал

Ім'я артиста в поліції не назвали, але з фото добре видно, що мова йде про Віктора Павліка та Катю Репяхову.

Поліція Києва забрала в Павліка перепустку після скандалу з Південним мостом

Співак хизувався документом у соціальній мережі, проїжджаючи один з мостів столиці,

– йдеться в повідомленні.

Так, дані про інцидент внесли до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян Дніпровського управління поліції, а спецперепустку вилучили.

Крім того, з Віктором Павліком і Катею Репяховою провели виховну бесіду – нагадали, що в період воєнного стану заборонено фіксувати та висвітлювати об'єкти стратегічного значення. До таких належить Південний міст, який для приватного транспорту закритий з літа 2022 року.

Поліція Києва забрала в Павліка спецперепустку / Фото з офіційного вебпорталу