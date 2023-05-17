У коментарях у фейсбуці Віктор Павлік написав, що вони з Катею Репяховою "дуже шкодують, що так вийшло". За його словами, люди все перекрутили.

Читайте також Задоволення не для всіх: Віктор Павлік покатав дружину по Південному мосту і вляпався у скандал

Де Павлік взяв спецперепустку на Південний міст

Співак пояснив, що в нього є "перепустка на комендантську годину", адже він часто повертається додому дуже пізно після благодійних виступів у підтримку ЗСУ. До того ж слова дружини в мережі перекрутили, бо під "романтичним подарунком не для всіх" вона мала на увазі не спецперепустку, а саму поїздку Південним мостом.

Ну зрозуміло, що все вийшло як людям цього хочеться. Це мій документ, а не дружини, а подарунок вона мала на увазі сама поїздка через міст, а не документ,

– виправдався Віктор Павлік.

Віктор Павлік виправдався за поїздку Південним мостом / Скриншот з відео

Що на це каже дружина Павліка

Натомість Катя Репяхова прокоментувала скандал в інстаграм-профілі зі 170-тисячною аудиторію. Вона визнала, що була неправа, бо не мала б публікувати те відео з Південного мосту.

Я не права. Я помилилась. Як будь-яка жива людина я помиляюсь. Я недоречно пожартувала. Я не мала публікувати ту сторі. І це факт… Мій чоловік не купував перепустку, він, як і більшість з нас, все робить задля перемоги. А я не мала робити того, що зробила,

– перепросила блогерка.

Однак поскаржилася, що її інстаграм-сторіс з Південного мосту розворушила "всю нечисть", яка тепер пише гидоту на її сім'ю, включно з сином Мішею, якому немає і двох років.

"Я не ідеальна. А от всі коментатори, бачу, ідеальні. Догодила я всій нечисті, яка зараз пише гидоту нехай на мене, на мою дитину. Мені моторошно від того, в якому соціумі ми живемо. Скільки злих людей, які, як ті орки, готові зжерти своїх же. Всі ці люди хорошого ніколи не помітять", – пожалілася Катя Репяхова.

Дружина Віктора Павліка виправдалася за поїздку по Південному мосту / Фото з інстаграм-сторіс