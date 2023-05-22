Тімур Мірошниченко після Євробачення повертався додому з дружиною Інною. Та на польсько-українському кордоні їх спіткала неприємність – довелося заплатити чималий штраф.

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Тімур Мірошниченко заплатив штраф на кордоні

Про інцидент розповіла дружина Тімура Мірошниченка. Подружжя невдало затрималось за кордоном, – у них вийшов термін грін-карти. За це існує штраф – 7 тисяч злотих (65 тисяч гривень). Порушення зафіксували, тому інших способів, ніж як сплатити кошти негайно, не було.

Коли ми приїхали на кордон, виявилося, що у нас 2 дні тому закінчилася грін-карта. Бо коли Тім купував, планував повернутися в Україну 15.05. Потім попросили провести UAday в Каннах, і він затримався. І забув,

– поділилась Інна.

"Головна проблема, що банк на кордоні Краковець не приймав картки. Потрібно було 7000 злотих готівкою. Їхати не можна. Машині заборонено рух. І от ми стоїмо на кордоні, а вони кажуть: "Або зараз платите готівку, або ми евакуюємо автомобіль і забороняємо вам виїзд"".

Зіркове подружжя зняло в банкоматі тільки 2 тисячі злотих, бо діє обмеження НБУ. Тому доводилось виходити з ситуації – писати знайомим та просити у людей на кордоні.

Приставали до людей на кордоні купити валюту і розрахуватися на картку. Писали тим, кого не бачили цілий рік. І так завдяки різним друзям та знайомим за 4 години назбирали на штраф,

– згадує Інна Мірошниченко.



Мірошниченки заплатили штраф на кордоні / Фото з інстаграм-сторіз

Тімур Мірошниченко на Євробаченні-2023

Тімур Мірошниченко був ще одним представником України на цьогорічному музичному конкурсі серед ведучих. У нього була важлива місія – відкриття бірюзової доріжки Євробачення 7 травня. Він з британською співведучою зустрічав артистів та представників країн і ставив запитання.

Традиційно, Тімур Мірошниченко був українським голосом Євробачення та коментував конкурс у півфіналах та грандіозному фіналі. Його процес роботи навіть показували у прямому ефірі.