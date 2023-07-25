Попросила знижку на весілля: дівчина Остапчука показала їхнє перше листування

Нова обраниця ведучого Володимира Остапчука показала їхнє перше листування в соцмережі. Виявилося, що шоумену заблокували сторінку в Інстаграмі, і саме Катерина Полтавська допомогла її розблокувати. А взамін – жартома попросила знижку на проведення весілля.

Днями Володимир Остапчук розповідав, як познайомився зі своєю дівчиною. Він підтвердив, що Катерина допомогла відновити його сторінку в соцмережі, а згодом вони продовжили листування і домовилися про першу зустріч.

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Тепер Полтавська поділилася з підписниками скріншотом їхнього першого листування.

Судячи з діалогу, першим спілкування розпочав Остапчук, попросивши допомогти йому розблокувати сторінку. Вже за 10 хвилин він повідомив, що в нього все вийшло. Водночас Катерина жартома попросила знижку від Володимира.

Якщо колись буду виходити заміж, із тебе знижка на проведення,

– написала вона.



Полтавська показала перше листування з Остапчуком / Скриншот з її інстаграму

Остапчук перепостив цей скріншот у свій Інстаграм та пожартував, що "знижку зробив". Згодом він скинув жарт від підписниці, яка зазначила, що він "максимально зекономив на ведучому", адже почав стосунки з Катею.



Володимир Остапчук пожартував про листування / Скриншот з його інстаграму

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