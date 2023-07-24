Нагадаємо, що Володимир Остапчук понад півроку приховував свій роман. Лише у квітні ведучий офіційно підтвердив стосунки з 22-річною Катериною Полтавською. Виявляється, що пара разом вже понад 9 місяців – з жовтня 2022 року.

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Чи планує Остапчук весілля з новою дівчиною

Тепер Полтавська зізналася, що хотіла б відсвяткувати одруження. У дівчини запитали, яи планують вони весілля з традиційною церемонією та білою сукнею, на що Катерина відповіла ствердно. Але коли буде весілля – вона не зізналася.



Полтавська відповіла, чи планує весілля з Остапчуком / Скриншот з її інстаграму

Полтавська також відповіла і на питання щодо будинку Остапчука і його колишньої дружини Христини Горняк. За її словами, ремонт там триватиме до весни 2024 року.

Чи переїде пара в будинок одразу після ремонту – невідомо. Адже раніше Христина Горняк говорила, що з нею ніхто цього запитання не вирішив, хоч за законом половина дому належить їй як спільно нажите майно. Вона готова вирішувати все через суд, якщо вони не домовляться.



Полтавська відповіла, коли завершать ремонт / Скриншот з її інстаграму

Як Полтавська ставиться до дітей Остапчука

Нова кохана ведучого також зізналася, як ставиться до першого шлюбу Остапчука та його дітей від колишньої дружини Олени Войченко. Нагадаємо, що у Володимира від першого шлюбу є донька Емілія та син Еван, які зараз проживають з мамою у Канаді.

За словами Полтавської, вона нормально реагує на те, що Остапчук має дітей і був двічі одружений.

Добре відношуся (до його шлюбу і дітей, – 24 Канал). Вові 38 років, дивно, якби в нього не було дітей і шлюбу… Я дуже люблю дітей загалом і дуже радію, що зараз Вова може спілкуватися зі своїми. А для цього, я вважаю, важливо мати гарні стосунки з їхньою мамою,

– написала Катерина.



Полтавська про попередній шлюб Остапчука / Скриншот з її інстаграму

Раніше колишня дружина Остапчука обурилася, що він із новою коханою почав ремонт у їхньому спільному будинку. Горняк натякнула, що буде звертатися до адвокатів і суду, якщо все не вирішиться законно.