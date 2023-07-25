Днями Володимир Остапчук розповідав, як познайомився зі своєю дівчиною. Він підтвердив, що Катерина допомогла відновити його сторінку в соцмережі, а згодом вони продовжили листування і домовилися про першу зустріч.
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Тепер Полтавська поділилася з підписниками скріншотом їхнього першого листування.
Судячи з діалогу, першим спілкування розпочав Остапчук, попросивши допомогти йому розблокувати сторінку. Вже за 10 хвилин він повідомив, що в нього все вийшло. Водночас Катерина жартома попросила знижку від Володимира.
Якщо колись буду виходити заміж, із тебе знижка на проведення,
– написала вона.
Полтавська показала перше листування з Остапчуком / Скриншот з її інстаграму
Остапчук перепостив цей скріншот у свій Інстаграм та пожартував, що "знижку зробив". Згодом він скинув жарт від підписниці, яка зазначила, що він "максимально зекономив на ведучому", адже почав стосунки з Катею.
Володимир Остапчук пожартував про листування / Скриншот з його інстаграму
Що відомо про стосунки Остапчука з Полтавською: головне
- Володимир Остапчук кілька місяців приховував свій роман. Пара довго публікувала фото з однаковими локаціями, але не показувала обличчя одне одного. Відтак лише у квітні ведучий офіційно підтвердив стосунки з 23-річною Катериною Полтавською, оприлюднивши спільні фото.
- Пара разом вже близько 10 місяців – з жовтня 2022 року. Раніше дівчина розповідала, що це її перші серйозні стосунки, і, як з'ясувалося, зустрічатися з зіркою вона не хотіла, тому "морозила" ведучого після першого побачення. Однак з'їхалися вони вже після другої зустрічі.
- Нагадаємо, що Володимир старший за свою кохану на 16 років. Втім, це взагалі не бентежить батьків дівчини. Ведучий також вже познайомив батьків з коханою, коли ті приїжджали до Києва. Полтавська тоді зняла розмову шоумена з мамою.
- До стосунків Катериною Володимир Остапчук був одружений двічі. Обидва шлюби ведучий назвав помилками. Також в нього є двоє дітей від першої дружини – дочка Емілія і син Еван.