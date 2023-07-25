На днях Владимир Остапчук рассказывал, как познакомился со своей девушкой. Он подтвердил, что Екатерина помогла восстановить его страницу в соцсети, а затем они продолжили переписку и договорились о первой встрече.
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Теперь Полтавская поделилась с подписчиками скриншотом их первой переписки.
Судя по диалогу, первым общение начал Остапчук, попросив помочь ему разблокировать страницу. Уже через 10 минут он сообщил, что у него все получилось. В то же время Екатерина в шутку попросила скидку от Владимира.
Если когда-нибудь буду выходить замуж, с тебя скидка на проведение,
– написала она.
Полтавская показала первую переписку с Остапчуком / Скриншот с ее инстаграммы
Остапчук перепостил этот скриншот в свой Инстаграм и пошутил, что "скидку сделал". Впоследствии он сбросил шутку от подписницы, которая отметила, что "максимально сэкономил на ведущем", ведь начал отношения с Катей.
Владимир Остапчук пошутил о переписке / Скриншот с его инстаграммы
Что известно об отношениях Остапчука с Полтавской: главное
- Владимир Остапчук несколько месяцев скрывал свой роман. Пара долго публиковала фото с одинаковыми локациями, но не показывала лицо друг друга. Следовательно, только в апреле ведущий официально подтвердил отношения с 23-летней Екатериной Полтавской, обнародовав общие фото.
- Пара вместе уже около 10 месяцев – с октября 2022 года. Раньше девушка рассказывала, что это ее первые серьезные отношения и, как выяснилось, встречаться со звездой она не хотела, поэтому "морозила" ведущего после первого свидания. Однако съехались они после второй встречи.
- Напомним, что Владимир старше своей любимой на 16 лет. Впрочем, это вообще не смущает родителей девушки. Ведущий также познакомил родителей с любимой, когда те приезжали в Киев. Полтавская тогда сняла разговор шоумена с мамой.
- К отношениям Екатериной Владимир Остапчук был женат дважды. Оба брака ведущий назвал ошибками. Также у него двое детей от первой жены – дочь Эмилия и сын Эван.