У випуску один з гостей запитав у ведучого, як він познайомився зі своєю дівчиною Катериною. Своєю чергою, Остапчук розповів їхню історію.

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Історія знайомства Володимира Остапчука з коханою

Як виявилось, пара познайомилась в соцмережах. Володимиру заблокували сторінку в інстаграмі, а Катерина допомогла її відновити. Згодом вони продовжили переписуватись і навіть пішли на першу зустріч.

Мене заблокували в інстаграмі, а Катя розблокувала сторінку. Так в нас переписка зав'язалася,

– розповів ведучий.

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