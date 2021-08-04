В апреле этого года успешная украинская танцовщица Екатерина Кухар отдыхала на Шри-Ланке. А летом она с мужем Александром Стояновым отправилась на Мальдивские острова.

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Екатерина Кухар отдыхает на Мальдивах

Звездные супруги сняли номер в 5-звездочном отеле Amilla Maldives Resort and Residences. Там они наслаждаются местной кухней, солнечными ваннами, массажами и плаванием в бассейне.

На днях Екатерина Кухар устроила роскошную фотосессию на фоне океана и заката. Она позировала перед объективом в синем длинном платье с блестками на тонких бретелях и с открытой спиной.

Романтический образ певица дополнила молочным ожерельем на шее и браслетом на руке. Волосы она собрала в элегантный пучок, а на лице сделала легкий макияж.



Екатерина Кухар / Фото из инстаграма Екатерины Кухар



Екатерина Кухар / Фото из инстаграма Екатерины Кухар

Где отдыхают украинские звезды