В апреле этого года успешная украинская танцовщица Екатерина Кухар отдыхала на Шри-Ланке. А летом она с мужем Александром Стояновым отправилась на Мальдивские острова.
Смотрите также С одним лишь ПЦР-тестом: Лилия Ребрик рассказала, как попала на отдых в Болгарию
Екатерина Кухар отдыхает на Мальдивах
Звездные супруги сняли номер в 5-звездочном отеле Amilla Maldives Resort and Residences. Там они наслаждаются местной кухней, солнечными ваннами, массажами и плаванием в бассейне.
На днях Екатерина Кухар устроила роскошную фотосессию на фоне океана и заката. Она позировала перед объективом в синем длинном платье с блестками на тонких бретелях и с открытой спиной.
Романтический образ певица дополнила молочным ожерельем на шее и браслетом на руке. Волосы она собрала в элегантный пучок, а на лице сделала легкий макияж.
Екатерина Кухар / Фото из инстаграма Екатерины Кухар
Екатерина Кухар / Фото из инстаграма Екатерины Кухар
Где отдыхают украинские звезды
- Лидер группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец отдыхает с семьей на Кипре. Там он проведет неделю.
- Лилия Ребрик на днях улетела в Болгарию с мужем Андреем Диким. Однако актриса будет совмещать отпуск с работой.
- Настя Каменских активно проводит время в Хорватии. Там она наслаждается отдыхом с подругой Анной, мужем Потапом и мамой Лидой.
- Тина Кароль вместе с сыном изучает культуру, традиции, памятники архитектуры и природу Исландии.