Успішна українська акторка Лілія Ребрик на початку травня відпочивала разом з сім'єю в Туреччині. Тепер зірка разом з чоловіком поїхала в Болгарію.
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Лілія Ребрик з чоловіком на морі
На особистій сторінці в інстаграмі актриса поділилась з шанувальниками першими фото з відпустки. Вона позувала з чоловіком на тлі моря.
Лілія Ребрик постала перед камерою у чорному купальнику. Вона доповнила образ сережками-підвісками, а біляве волосся розпустила.
Акторка розповіла, що прилетіла з Андрієм Диким у Болгарію через роботу – пара бере участь в одному з фестивалів. Однак вони поєднуватимуть приємне з корисним, адже матимуть час і для відпочинку.
Серпень, море і кохання… А про роботу ми подумаємо завтра,
– написала Лілія Ребрик.
Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:
Шанувальники акторки поділилися враженнями від нових фото та побажали зірковому подружжю хорошого відпочинку:
- "Як приємно спостерігати за щасливою сімейною парою!";
- "Клас! Романтика";
- "Красиві";
- "Які ви сонячні";
- "Моя улюблена пара".