Успішна українська акторка Лілія Ребрик на початку травня відпочивала разом з сім'єю в Туреччині. Тепер зірка разом з чоловіком поїхала в Болгарію.

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Лілія Ребрик з чоловіком на морі

На особистій сторінці в інстаграмі актриса поділилась з шанувальниками першими фото з відпустки. Вона позувала з чоловіком на тлі моря.

Лілія Ребрик постала перед камерою у чорному купальнику. Вона доповнила образ сережками-підвісками, а біляве волосся розпустила.

Акторка розповіла, що прилетіла з Андрієм Диким у Болгарію через роботу – пара бере участь в одному з фестивалів. Однак вони поєднуватимуть приємне з корисним, адже матимуть час і для відпочинку.

Серпень, море і кохання… А про роботу ми подумаємо завтра,

– написала Лілія Ребрик.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Шанувальники акторки поділилися враженнями від нових фото та побажали зірковому подружжю хорошого відпочинку: