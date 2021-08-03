Артистка надає перевагу активному відпочинку, тому часто разом із сином відправляється в нові країни, де вивчає тамтешню культуру, традиції, пам'ятки архітектури. Влітку Тіна вирушила в прохолодну Ісландію, звідки публікує в мережі неймовірні кадри.

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Тіна Кароль з сином в Ісландії

На сторінці фан-клубу Тіни Кароль в інстаграмі опублікували декілька роликів, де видно місця, які Кароль та Веніамін вже встигли відвідати. Зокрема, вони побачили одні з найвідоміших місць Ісландії – водоспади.

Матуся та її нащадок побували біля водоспаду Скоугафосс, що впадає в Атлантичний океан. Він є одним із найпопулярніших туристичних місць цієї країни.

Також побачили водоспад Свартіфосс, який ще називають "чорним водоспадом". Родзинкою цього місця є колір і форма скали, з якої ллється вода.

Тіна ще й спробувала шматочок ісландського льодовика. На її обличчі постійно сяє усмішка. Схоже, що виконавиця неабияк рада цій поїздці та сповна насолоджується кожним моментом.

Раніше співачка показувала, як на відпочинку обирає комфортний одяг і не користується косметикою. Зірка відпочиває від щоденних фарбувань, зачісок, наповнюється енергією для активної роботи, яку відновить після повернення до Києва.