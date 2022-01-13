У січні чи не весь зірковий бомонд подався на відпочинок – хто на гірськолижні курорти, хто до океану. Чимало з них відійшли не лише від сцени і концертів, а й від соціальних мереж. Однак не Катерина Бужинська. Народна артистка активно публікує контент з 5-зіркового готелю в Домінікані й не забуває про українські традиції.

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Співачка записала відеопривітання зі Старим Новим роком, який святкують з 13 на 14 січня. Вона не лише побажала здоров'я, добра, миру та злагоди, а й защедрувала. Зірка виконала щедрівку "Щедрий вечір, добрий вечір".

Вітаю зі Старим Новим роком. Бажаю щастя, миру та добробуту. Нехай Новий рік за старою доброю традицією подарує чарівну казку та справжнє диво,

– привітала Катерина Бужинська.

Щоправда, для виконання щедрівки артистка обрала дещо нетиповий look. На балконі свого готельного номера вона постала в образі total black – купальнику з декольте та капелюсі. У руках Бужинська тримала коктейль з тропічними квітами.

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