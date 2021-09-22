У серпні про Катерину Бужинську активно заговорили всі українські ЗМІ, адже зірка не приховувала свою образу на продюсерів святкового концерту до Дня Незалежності, на який її не запросили.

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Як співачка відгукується про перформанс на "Олімпійському"? У якому рейтинговому телешоу хоче взяти участь? Чому так часто показує двійнят від болгарського бізнесмена Дімітара Стойчева? Відповіді на ці та інші запитання дізнавайтесь далі.

Про творчість і концерти

У червні минулого року Ви презентували свій крайній кліп на пісню "Хіт цього літа". Очевидно, таке затишшя неспроста? Готуєте для шанувальників довгоочікувану прем'єру?

Я підготувала декілька пісень, але не прем'єрила. Вагаюсь, знімати кліп чи ні. Думаю, якщо не буде локдауну, дай Боже знімемо.

Є багато пісень у різних стилях. Я вважаю, що не можна випускати тільки молодіжні треки. Треба дати трохи змістовних композицій, артист повинен нести інформацію, це важливо. Ми публічні люди, нас слухають, на нас дивляться, з нас беруть приклад.

Катерина Бужинська – Хіт цього літа: дивіться відео онлайн

У Вас без перебільшень шалений гастрольний графік, і, як усім артистам, Вам потрібен час для відновлення. Як часто відмовляєте в концертах і присвячуєте час собі?

У мене був випадок, коли я з перелом руки дала три концерти підряд. Квитки були продані, організатори дзвонили мені й благали не скасовувати виступи. Звичайно, я не скасувала.

І я приїхала з гіпсом. Перед виходом на сцену мене знеболили, лікар був поруч. Мені пошили довгу сценічну рукавичку, яку обшили камінням, щоб ніхто нічого не зрозумів. Але, звичайно, публіка здогадалась, тому співчувала мені. Усе минуло добре.

Ви є частою гостею на масштабних заходах. Де фідбек аудиторії відчутний більше – на сольних концертах чи на фестивалях?

Звичайно, на сольних концертах, бо люди цілеспрямовано йдуть на тебе, на улюбленого артиста. Вони купують квитки, купують квіти.

Катерина Бужинська / Фото з особистого архіву артистки

Про концерт на НСК "Олімпійський" до 30-річчя Незалежності України

Не можу не запитати про святковий концерт на НСК "Олімпійський" до 30-річчя Незалежності України. Які Ваші враження від перформансу?

Хороший концерт, але я б зробила його довшим. І було б більше різножанрових артистів.

Знаємо, що вечір 24 серпня Ви провели на концерті в Переяславі-Хмельницькому. Якби Ви все ж опинились серед зірок на "Олімпійському", скасовували б виступ на Київщині?

У мене було три концерти цього дня, ввечері – у Переяславі-Хмельницькому. Він розташований недалеко від Києва, я б встигла.

Нагадаємо, народну артистку Катерину Бужинську, як і Павла Зіброва, не запросили на грандіозний концерт на НСК "Олімпійський" до 30-річчя Незалежності. Співачка обурювалась за себе й колег – Василя Зінкевича, Іво Бобула, Аллу Кудлай, Віталія Білоножко.

Тобто чотири виступи за один день – це для Вас не проблема?

У мене був подібний досвід – вісім концертів на Житомирщині до Дня вчителя. Перший концерт починався дуже рано. О 8:30 я вже була на сцені, хоч вставала о 5 ранку. Це задля того, щоб голос прокинувся. Бо голос – як живий інструмент, треба заздалегідь розспівуватися.

Після восьмого концерту ми були як зомбі. У балету боліли ноги, вони не могли ходити, а я хрипіла.

Про участь у телепроєктах

У першому сезоні шоу "Маска" перемогу здобула Злата Огнєвіч, хоч спочатку зіркові детективи були переконані, що за маскою Сонця ховаєтеся Ви. Як вважаєте, вдалось би й Вам так майстерно змінювати голос й обводити навколо пальця Андрія Данилка й Олю Полякову?

Думаю, так, бо артист – це актор. Я, до речі, дуже хочу потрапити в шоу "Маска", але чомусь мене не запрошують. Я з тих артистів, які не просять за себе. Мабуть, є ті, хто самі себе пропонують і швидше потрапляють у такі програми. Мабуть, моя скромність трохи заважає мені.

Як на рахунок "Танців з зірками"? Можливо, наступного року публіка побачить Вас на головному паркеті країни?

У мене є серйозна травма руки, мені лікар забороняє. І я не наважуюсь, це дуже ризиковано. От "Маска" мені ближче й цікавіше, я можу!

Катерина Бужинська / Фото з особистого архіву артистки

Про сім'ю

Своїх дітей – Дмитрика й Катрусю – Ви показали, коли їм було по 3 роки. Чому так довго приховували двійнят від публіки?

Я оберігала їх від поганих очей. Зараз діти вже дорослі, хрещені. Це особисте рішення кожної родини, але ми до трьох років не показували.

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Катерина Бужинська з чоловіком Дімітаром і двійнятами / Фото з особистого архіву артистки

Зараз двійнятам майже 5 років й вони не зникають з Ваших соціальних мереж. Це вибір дітей, чи Ви з чоловіком прийняли рішення, що їм час звикати до публічності?

Це їхнє бажання, я нікого не примушую. Діти це роблять з задоволенням, їм подобається.

Вони в мене моделі – рекламують українські бренди, нам часто пропонують колаборації. І вони заробляють! Усе, що заробили, – це їхнє особисте, самі вирішують, на що вони будуть витрачати. Уже заробили собі на повноцінний гардероб, і трошки грошенят.

Мабуть, це в них від батька-бізнесмена?

Від мене, бо в 9 років у мене вже був невеличкий бізнес. Наприкінці 80-х моя сусідка привозила з Польщі лосини. Я попросила в мами гроші, викуповувала по одній ціні, а в школі продавала по іншій, дорожче. Це був мій бізнес.

У якому віці Ви почали заробляти на життя музикою?

Свої перші гроші як артистка я заробила в Одесі, в 10 чи 11 років. Тоді народний артист України Микола Свидюк побачив мене на дитячому конкурсі й запросив виступити на Дерибасівській за гонорар – 10 доларів. Я співала дві пісні, написані для мене. Ці 10 доларів я бережу досі, я їх не витратила. Це раритет.

У 14 років я працювала у філармонії без трудової книжки, неофіційно. Я отримувала невеличкі гроші, але разом з заслуженими артистами їздила на концерти, на гастролі.

На що ж Ви школяркою витрачали перші зароблені гроші?

Я вкладала у творчість – купувала пісні, записувала фонограми. Пам'ятаю, купила собі перший провідний мікрофон зі шнуром.

Ви розповідали, що молодші діти ростуть дуже артистичними – і танцюють, і співають. Можливо, Дмитрик і Катруся слідом за зірковою мамою підкорять велику сцену?

Сподіваюсь, вони не підуть моїм шляхом. У нашій сім'ї достатньо артистів. Це важка праця – і психологічно, і фізично.

Я б хотіла, щоб Дмитрик був архітектором. У нього є хист, він дуже гарно будує дитячі конструкції. А Катруся у нас майбутній лікар. Діти виростуть і все може змінитися. Головне, щоб вони самі обирали свій шлях, і їм подобалася їхня робота.

Молодші син і донька Катерини Бужинської / Фото з особистого архіву артистки

Ваші діти на власні очі бачать, яка нелегка професія артиста. Катерино, Ви часто берете їх на концерти?

Вони ще не були на моїх повноцінних концертах. Я мрію, що буде великий грандіозний концерт, і ми вийдемо усією родиною – мій чоловік і троє дітей – і заспіваємо "Україна – це ми".

Щодо Вашої старшої доньки Олени. У свої 14 років вона мріє стати письменницею?

Так, вона пише казки трьома мовами – англійською, російською, українською. Її найкращі друзі – це книжки, її бібліотека. Вона дуже незвична дівчинка, як янгол небесний. Я пропоную купити косметику, нові речі, але вона відмовляється, каже, що в неї все є.

Що ж, можливо, у майбутньому Оленка напише хіт для зіркової мами?

Вона пише дуже хороші вірші. Можливо, щось напише, дай Боже.

Катерина Бужинська зі старшою донькою Оленкою / Фото з особистого архіву артистки

Не можу не запитати про Ваші стосунки з мамою. У червні 2020-го Ви зізнались, що за останні 6 років не бачилися з мамою, яка живе в окупованому Криму. Чи змінилось відтоді Ваше спілкування?

Ні, ми досі не бачились, вона не приїжджала. Молодших дітей вона не бачила.

Зазначимо, після подій 2014 року мама Катерини Бужинської залишилась в окупованому Криму. За словами артистки, в Алушті пані Олена влаштовує особисте життя. Відтак, за останні сім років вона не навідувала ані зіркову доньку, ані молодших онуків-двійнят.