Знаменитості після новорічних свят зазвичай вирушають в подорожі. Для мандрівок вони обирають теплі та екзотичні країни, погода в яких кардинально відрізняється від погоди в Україні.

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Цього року так зробила й Надя Дорофєєва з коханим. Артисти полетіли за океан – в Мексику. Виконавиця зізналася, що вперше відвідує цю країну. Для того, щоб потрапити туди, Дорофєєва 24 години була в дорозі.

Передноворічний період був насичений зйомками та концертами, тому Надя та Володимир неймовірно щасливі, що нарешті можуть насолодитися довгоочікуваним відпочинком.

Надя Дорофєєва в Мексиці / Скриншоти з інстаграм-сторіз співачки

Де українські зірки відпочивають взимку