В январе чуть ли не весь звездный бомонд отправился на отдых – кто-то на горнолыжные курорты, кто-то к океану. Многие из них отошли не только от сцены и концертов, но и от социальных сетей. Однако не Екатерина Бужинская. Народная артистка активно публикует контент из 5-звездочного отеля в Доминикане и не забывает об украинских традициях.

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Певица записала видеопоздравления со Старым Новым годом, который отмечают с 13 на 14 января. Она не только пожелала здоровья, добра, мира и согласия, но и защедровала. Звезда исполнила щедривку "Щедрий вечір, добрий вечір".

Поздравляю со Старым Новым годом. Желаю счастья, мира и благополучия. Пусть Новый год по старой доброй традиции подарит волшебную сказку и настоящее чудо,

– поздравила Екатерина Бужинская.

Правда, для исполнения щедривки артистка выбрала несколько нетипичный look. На балконе своего гостиничного номера она предстала в образе total black – купальнике с декольте и шляпе. В руках Бужинская держала коктейль с тропическими цветами.

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