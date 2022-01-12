Поки колеги Володимира відпочивають у теплих країнах, він вирішив відвідати засніжений гірськолижний курорт у Франції. Там Остапчук катається на лижах, а його дружина насолоджується неймовірно красивими краєвидами.

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Зимовий look Христини Горняк

Зіркова дружина опублікувала фото, яке зробила під час поїздки в один з популярних закладів на вершині гори. Христина позувала на камеру в теплому затишному вбранні: коричневому костюмі, що складався з широких штанів і кофти, шарфі та світло-рожевій шубі. У руці вона тримала шапку. Оскільки нещодавно Христина перехворіла, то тепер дбає про те, щоб знову не підхопити інфекцію. Одяг вона поєднала зі світлим взуттям на низькій підошві.

Волосся Горняк вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж з коричневою помадою на губах. Серед аксесуарів на ній були великі сонцезахисні окуляри.

Зима в селі 2022! Високо ми сьогодні піднялися!

– написала Горняк під фото.



Христина Горняк у горах / Фото з інстаграму Христини Горняк

Після святкування Нового року чимало знаменитостей вирушили у відпустки. Хто з зірок і куди саме поїхав – дізнавайтеся за посиланням.