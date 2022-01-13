Однією з розваг, які вони спробували на острові, стало катання на сапах. Юрій Горбунов вчив 4-річного сина кататися, що принесло обом багато позитивних емоцій.

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Горбунов з сином у Таїланді

Хоча Горбунов та Осадча надали перевагу пляжному відпочинку, та 4-річний син Іван не дає батькам сумувати. Він прагне активних розваг, тому обоє батьків намагаються придумати щось цікаве. Юрій вирішив разом із сином освоїти катання на сапі.

Маленький Іван стояв позаду зіркового татуся. Спершу вони каталися разом, а потім Іван спробував самостійно. На обличчі хлопчика сяяла усмішка. Видно, що він неабияк задоволений таким проведенням часу.

Головне в житті, сину, – тримати у всьому баланс!

– підписав фото Юрій.

Не залишилася осторонь і Катя Осадча. Вона приєдналася до чоловіка та сина, пораділа разом із ними.

Юрій Горбунов з сином в Таїланді / Фото з інстаграму ведучого

Днями Катя Осадча також публікувала серію фото з сином, які зробила в океані. Зіркова матуся з нащадком разом поплавали, насміялися та зробили декілька кадрів на згадку.