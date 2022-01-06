Артистка публікує сторіз на особистій сторінці в інстаграмі. У 2021 році Настя провела в Мексиці декілька тижнів і тепер захотіла повернутися.

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Фото NK з Мексики

Виконавиця опублікувала фотографію, на якій зображена на тлі неймовірно красивої природи, океану в Тулумі. Каменських позувала на камеру босоніж, у відвертому купальнику, капелюсі та сонцезахисних окулярах. Волосся вона вклала у фірмові кучері та зібрала ззаду, а на обличчя не наносила косметику. NK відпочиває та відновлюється після насиченого закінчення року.

Разом із Каменських до океану полетіли її коханий Потап і друзі. Там вони великою компанією святкуватимуть Різдво та насолоджуватимуться літом, поки в Україні панує холод.



Настя Каменських в Мексиці / Скриншот інстаграм-сторіз NK

Зазначимо, що не лише для Потапа і Насті Мексика стала омріяною країною цієї зими. Туди також відправилися:

Зіркові подружжя зупинилися в Тулумі та активно діляться найяскравішими моментами з відпустки у соціальних мережах.