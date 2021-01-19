Развод не за горами: Кардашян и Уэст перестали посещать семейного консультанта
Знаменитые супруги Ким Кардашян и Канье Уэст, похоже, потеряли все шансы на счастливое будущее. Пара перестала ходить на семейные консультации, а рэпер на этой неделе должен встретиться с адвокатом по разводу.
По словам инсайдеров, официальное заявление о разводе пары вот-вот произойдет. Еще совсем недавно они пытались сохранить отношения с помощью специалиста, однако теперь они от этой идеи окончательно отказались. Как сообщают в People, у них разное понимание будущего.
К слову Их отношения стали токсичными, почему Ким Кардашян и Канье Уэст должны были жить отдельно
Женщина вроде бы поняла, что ее цели и мечты совсем не совпадают с планами мужа. Ким в этом убедилась, когда столкнулась с амбициями Канье Уэста стать президентом США в 2020 году. Именно тогда он написал несколько скандальных сообщений в твиттере, которые пошатнули ситуацию в их браке. Ранее Кардашян рассказывала, что мужчина страдает биполярным расстройством личности, из-за чего с ним очень трудно коммуницировать.
У них просто разное понимание будущего. Ким знает, чего она хочет от жизни. Она хочет продолжать жить в Лос-Анджелесе, хочет создать лучшую жизнь для детей и сосредоточиться на своей работе,
– объяснил инсайдер.
Развод Ким Кардашян и Канье Уэста
- В прошлом году во время избирательной кампании Уэста стало известно о разладе в отношениях рэпера и звезды реалити-шоу "Семейство Кардашян".
- Тогда же они пытались спасти брак, приезжая друг к другу в разные штаты, и проводили время с детьми. Однако это не помогло спасти пару.
- В начале января стало известно, что Ким и Канье готовят документы для развода.
- Ходят слухи, что Уэст вроде изменил жене с блогером. Близкие друзья пары называют это спекуляцией.
- Относительно четырех детей Кардашян и Уэста, то они не знают о разводе родителей.
- Вместе с тем Канье готовится рассекретить причину разрыва в музыкальном альбоме и планирует переехать в Лондон.
Поделиться новостью