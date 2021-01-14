Новина про розлучення Кім Кардашян і Каньє Веста сколихнула увесь світ шоу-бізнесу. Поки прихильники роздумують, як складеться життя в зірок, четверо їхніх дітей навіть не підозрюють, що у батьків є проблеми в стосунках.

Відомо, що у подружжя є четверо дітей: двох народила Кім Кардашян сама (7-річну Норт і п'ятирічного Сейнта), а двох – сурогатна матір (трирічну Чикаго і півторарічного Псалма). Усі діти не розуміють, що їхня сім'я може розколотись, оскільки звикли, що батьки часто живуть порізно, повідомляють у US Magazine.

Варто знати Для проповідницької діяльності: Каньє Вест переїде до Лондона після розлучення з Кім Кардашян

"Їхні діти не знають нічого про проблеми в шлюбі своїх батьків. Вони звикли до того, що батьки живуть в різних штатах", – поділився інсайдер.



Діти Кім Кардашян і Каньє Веста / Фото з інстаграму Кім Кардашян

Як зазначають у виданні, минулого року Каньє Вест провів багато часу на сімейному ранчо у Вайомінгу, куди інколи приїжджала дружина Кім та діти. Різдво чоловіком також там провів, а от Кім з дітьми побажали залишитись у Каліфорнії. Коли Каньє просив переїхати усю сім'ю у Вайомінг, але Кім Кардашян була категорично проти, оскільки хотіла, щоб діти вчились там, де народились.

Поки триває узгодження всіх питань щодо розлучення, Кім дуже переживає, як ситуація повпливає на їхніх дітей.

Офіційне розлучення пари – справа часу. Близькі до подружжя люди кажуть, що Кім хоче переконатися, що психічний стан її чоловіка в нормі. До того ж вона дуже стурбована тим, як розставання з чоловіком сприймуть їх діти… Вона просить поради у інших, як їй краще вчинити,

– підсумувало джерело.

Що відомо про розлучення Кім і Каньє

Нагадаємо, що минулого тижня стало відомо про неминуче розлучення Каньє Веста та Кім Кардашян після 6 років шлюбу. Світська левиця вже найняла адвокатку Лору Вассер, що допоможе їй в шлюборозривному процесі. Одним з питань, що може стати проблемою при розлученні, є будинок пари в Каліфорнії ціною в 60 мільйонів доларів.

Після того, як преса оголосила про розлучення, мережею поповзли чутки про різні версії причин такого рішення подружжя. Можливо, що Каньє Вест зрадив Кім Кардашян з блогером.