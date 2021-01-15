Їхні стосунки стали токсичними: чому Кім Кардашян і Каньє Вест мусили жити окремо
Розлучення Кім Кардашян і Каньє Веста не була несподіванкою, адже про це давно ходили чутки, а також пара не жила разом вже кілька місяців. Чому подружжя вирішило жити окремо – читайте далі.
Новина про розлучення двох знаменитостей: Кім Кардашян та Каньє Веста – стала одною з найбільш обговорюваних в американському шоу-бізнесі. Видання Us! Weekly повідомило, чому парі довелося довгий час жити окремо один від одного.
Варто знати Діти Кардашян і Веста нічого не знають про розлучення батьків
Токсичні стосунки Кардашян і Веста
Незважаючи на те, що ніхто з пари офіційно не коментував розрив їхнього шлюбу, різні джерела продовжують інформувати про деталі подружнього життя. Зокрема, стало відомо, що Кім і Каньє вже близько кількох місяців живуть окремо.
У Кім і Каньє не було іншого вибору, окрім як жити окремо, тому що останнім часом їх відносини стали по-справжньому токсичними,
– повідомило джерело.
Зірки прийняли таке рішення задля дітей, адже не хотіли травмувати їхню психіку постійними сварками й конфліктами.
Також подружжя покладало великі надії на 2020 рік. Їм хотілося налагодити стосунки, тому Кім періодично зустрічалась з Каньє, проводила з чоловіком та дітьми канікули чи вихідні.
Але, очевидно, нічого не змогло піти шлюбу на користь. Коли звичайні сварки переросли в скандал, то вони вирішили розійтися, щоб дітям не доводилось спостерігати за їхнім проблематичним спілкуванням.
Інше джерело зазначило, що наприкінці грудня Кардашян і Вест дуже сильно посварилися. Каньє накричав на дружину, а та образилася на нього. Цей конфлікт став останньою краплею в їхніх стосунках. Відомо, що Кім Кардашян кілька місяців працює над мирним розлученням.
Кім Кардашян і Каньє Вест / Фото з інстаграму Кім Кардашян
Розлучення Кім Кардашян і Каньє Веста
- Ще з середини минулого року стало відомо про розлад у стосунках репера й зірки реаліті-шоу "Сімейство Кардашян".
- Подружжя намагалось залагодити шлюб: вони відпочивали з дітьми та подорожували разом. Це не допомогло врятувати пару.
- На початку січня стало відомо, що Кім і Каньє готують документи для розлучення.
- Ходять чутки, що Вест зрадив дружині з блогером: але, поки що, близькі друзі пари називають це спекуляцією.
- Також є інформація, що діти Кардашян і Веста не знають про розлучення батьків.
- Натомість Каньє готується розсекретити причину розриву в музичному альбомі й планує переїхати до Лондона.
Поділитися новиною