Розлучення Кім Кардашян і Каньє Веста не була несподіванкою, адже про це давно ходили чутки, а також пара не жила разом вже кілька місяців. Чому подружжя вирішило жити окремо – читайте далі.

Новина про розлучення двох знаменитостей: Кім Кардашян та Каньє Веста – стала одною з найбільш обговорюваних в американському шоу-бізнесі. Видання Us! Weekly повідомило, чому парі довелося довгий час жити окремо один від одного.

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Токсичні стосунки Кардашян і Веста

Незважаючи на те, що ніхто з пари офіційно не коментував розрив їхнього шлюбу, різні джерела продовжують інформувати про деталі подружнього життя. Зокрема, стало відомо, що Кім і Каньє вже близько кількох місяців живуть окремо.

У Кім і Каньє не було іншого вибору, окрім як жити окремо, тому що останнім часом їх відносини стали по-справжньому токсичними,

– повідомило джерело.

Зірки прийняли таке рішення задля дітей, адже не хотіли травмувати їхню психіку постійними сварками й конфліктами.

Також подружжя покладало великі надії на 2020 рік. Їм хотілося налагодити стосунки, тому Кім періодично зустрічалась з Каньє, проводила з чоловіком та дітьми канікули чи вихідні.

Але, очевидно, нічого не змогло піти шлюбу на користь. Коли звичайні сварки переросли в скандал, то вони вирішили розійтися, щоб дітям не доводилось спостерігати за їхнім проблематичним спілкуванням.

Інше джерело зазначило, що наприкінці грудня Кардашян і Вест дуже сильно посварилися. Каньє накричав на дружину, а та образилася на нього. Цей конфлікт став останньою краплею в їхніх стосунках. Відомо, що Кім Кардашян кілька місяців працює над мирним розлученням.

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Кім Кардашян і Каньє Вест / Фото з інстаграму Кім Кардашян

Розлучення Кім Кардашян і Каньє Веста