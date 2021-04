Світська левиця Кім Кардашян потрапила в список мільярдерів за рейтингом Forbes. Завдяки її брендам KKW Beauty та Skims, статки Кім сягнули 1 мільярда доларів за останній рік.

Реаліті-зірка Кім Кардашян заробляє на життя не лише рекламою у мережі Instagram, на сторінку якої підписано 213 мільйонів користувачів. Чималу частку прибутків їй приносить дохід з косметичного бренду KKW Beauty та з марки білизняного одягу Skims.

Згідно з інформацією рейтингу Forbes, дохід 40-річної зірки зріс до 1 мільярда доларів останнього року. Ще у жовтні 2020 року її статки складали 780 мільйонів доларів. Але прибутковий бізнес, рекламні угоди, участь в сімейному реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" та низка інших рекламних інвестицій різко підвищила її прибуток.

Кардашьян Уест заснувала KKW Beauty в 2017 році після успіху Kylie Cosmetics її зведеної сестри Кайлі Дженнер. Вона запозичила з підручника Кайлі, використовуючи аналогічну модель прямого звернення до споживача, яка в значній мірі спирається на маркетинг в соціальних мережах. Її перший запуск, 300 000 контурних наборів, був розкуплений за дві години. До 2018 року бізнес розширився до тіней для повік, консилеров, губних помад і парфумерії і приніс близько 100 мільйонів доларів доходу.

«Це перший раз, коли я відійшла від ліцензійних угод і стала власником», - сказала Кардашьян Уест Forbes в 2017 році, коли вона оголосила про свою косметичної лінії.

У минулому році вона заробила на цьому володінні, коли продала 20% акцій KKW Beauty косметичного конгломерату Coty за 200 мільйонів доларів, угода, яка оцінила компанію в 1 мільярд доларів. Хоча Forbes вважає, що ця цифра трохи завищена - Coty, яка також купила 51% Kylie Cosmetics в 2020 році, відома переплатою, - її залишилися 72% акцій за нашими підрахунками, як і раніше коштують близько 500 мільйонів доларів.



Ще є Skims, лінія коригуючого білизни, яку Кардашьян Уест запустила в 2019 році. Вона зібрала гроші у інсайдерів моди, таких як Наталі Массан з Net-a-Porter і Ендрю Розен з Theory, і заробила на своїх численних передплатників в соціальних мережах, щоб підтримати бренд. (Зараз у неї 69,6 мільйона передплатників в Твіттері 213 мільйонів передплатників в Instagram.) Skims швидко встала на ноги: під час пандемії, коли споживачі стали більше цікавитися зручною одягом для дивана, ніж гладити живіт під вечірніми сукнями, вона швидко почав перемикати увагу на домашній одяг.

Кардашьян Уест володіє контрольним пакетом акцій Skims, які не розкривають свої доходи. Джерело, знайоме з Skims, розповів Forbes про угоду, в рамках якої компанія з виробництва коректує одягу оцінюється на північ від 500 мільйонів доларів. В результаті, за оцінкою Forbes, її частка в Skims оцінюється в консервативні 225 мільйонів доларів, яких достатньо, щоб збільшити її стан до 1 мільярда доларів.

Інша частина стану Кардашьян Уест складається з грошових коштів та інвестицій, включаючи нерухомість. Щороку з 2012 року вона заробляє не менше 10 мільйонів доларів до вирахування податків, за підрахунками Forbes, завдяки зарплати від Keeping Up With the Kardashians, угодами і зусиллям, таким як вищезгадана мобільна гра і її нині неіснуюче додаток Kimoji. У неї також є три об'єкти нерухомості в Калабасасі, на північний захід від Лос-Анджелеса, і портфель інвестицій в блакитні фішки, включаючи акції Disney, Amazon, Netflix і Adidas, які її майбутній колишній чоловік Каньє Уест подарував їй на Різдво в 2017 році . .

Але саме компанії, які вона відкрила сама і виросли з типовою кардашьянской спалахом самореклами, помістили її в список мільярдерів світу. У той день, коли вона написала твіт для обкладинки Forbes, вона висміювала критику, яку отримувала роками: «Непогано для дівчини без таланту».