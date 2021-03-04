Стали відомі перші подробиці шлюборозлучного процесу між Кім Кардашян та Каньє Вестом. Зокрема, світська левиця отримає маєток у Каліфорнії вартістю 60 мільйонів доларів.

Шлюборозлучний процес між знаменитим американським подружжям Кім Кардашян та Каньє Веста тільки набирає обертів. Стали відомі перші деталі поділу майна.

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Що отримає Кім Кардашян

Американська знаменитість залишила за собою право володіння маєтком у Каліфорнії. Він коштує близько 60 мільйонів доларів (що становить приблизно 1 мільярд 670 мільйонів гривень).

Цей сімейний особняк особисто спроєктував Каньє Вест, а його побудова зайняла чимало років. Тим не менш, репера, очевидно, більше цікавить безпека дітей та інтереси дружини.

Зокрема, Кім Кардашян неодноразово наголошувала, що хоче залишитися в цьому будинку разом з дітьми, їй у маєтку комфортно та добре. Водночас, неподалік мешкають сестри Кардашян, тож діти Кім могли б часто бачитися з близькими.

Натомість Каньє Вест не має такої прив'язаності до місця. Невідомо, де буде жити репер. Спочатку ходили чутки про те, що він полетить до Лондона, де проводитиме проповідницьку діяльність. Також він любить перебувати на ранчо у Вайомінгу.

Кім і Каньє також визначають питання опіки над дітьми. Найчастіше Псалом, Норт, Чигако і Сейнт будуть проводити дозвілля з матір'ю. Однак батьківські обов'язки зірки планують розділити порівну.