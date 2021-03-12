Кім Кардашян та Каньє Вест перестали спілкуватися
Американський репер Каньє Вест вирішив ґрунтовно розірвати стосунки з Кім Кардашян. Незадовго до розлучення, він змінив усі номери, тому зараз подружжя не спілкується, незважаючи на спільну опіку над дітьми.
Джерело:Page Six
Шлюборозривний процес світської левиці Кім Кардашян та американського репера Каньє Вестом триває. Джерело, близьке до подружжя, повідомило, що між знаменитостями зараз напружені стосунки.
Цікаво Вартістю 60 мільйонів доларів: що отримає Кім Кардашян внаслідок розлучення з Вестом
Загострення ситуації між Кардашян та Вестом
Цілком ймовірно, що зірки не залишаться друзями після розлучення. Незадовго до того, як Кім подала документи на розрив шлюбу, Каньє максимально припинив контактувати з дружиною. Зокрема, він змінив усі номери телефонів. Тепер Кардашян може спілкуватися з репером тільки через його охорону.
Незважаючи на такий різкий поворот подій, зіркові батьки однаково ділитимуть опіку над дітьми. Однак Каньє Вест не хоче зустрічатися з Кім, коли бачитиметься з нащадками. Але Кардашян цілком довіряє реперові, тому цю вимогу вона виконає.
Вона довіряє йому в спілкуванні з дітьми. Він любить їх і часто з ними бачиться. Коли вона йде з дому, він приходить і проводить з ними час,
– пише видання.
Кім Кардашян і Каньє Вест / Фото з інстаграму Кім Кардашян
Розлучення Кардашян і Веста: що відомо
- Численні негаразди в родині знаменитостей, постійні сварки та конфлікти стали причиною напружених стосунків між парою. Подружжя намагалось повернути все, як раніше, однак їм не вдавалось.
- Через те, що напружена атмосфера між Кім і Каньє могла нашкодити дітям, вони вирішили розлучитися. Спершу про це стало відомо через інсайдерів, але згодом пара офіційно подала документи для шлюборозривного процесу.
- Колишні закохані укладали шлюбний договір, тож порушувати його не планують. Кім Кардашян внаслідок розлучення отримає будинок у Каліфорнії вартістю 60 мільйонів доларів, який придбав Каньє Вест. Також світська левиця отримуватиме виплати за спільне проживання у шлюбі та залишить собі коштовні подарунки репера.
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