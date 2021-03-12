Американський репер Каньє Вест вирішив ґрунтовно розірвати стосунки з Кім Кардашян. Незадовго до розлучення, він змінив усі номери, тому зараз подружжя не спілкується, незважаючи на спільну опіку над дітьми.

Шлюборозривний процес світської левиці Кім Кардашян та американського репера Каньє Вестом триває. Джерело, близьке до подружжя, повідомило, що між знаменитостями зараз напружені стосунки.

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Загострення ситуації між Кардашян та Вестом

Цілком ймовірно, що зірки не залишаться друзями після розлучення. Незадовго до того, як Кім подала документи на розрив шлюбу, Каньє максимально припинив контактувати з дружиною. Зокрема, він змінив усі номери телефонів. Тепер Кардашян може спілкуватися з репером тільки через його охорону.

Незважаючи на такий різкий поворот подій, зіркові батьки однаково ділитимуть опіку над дітьми. Однак Каньє Вест не хоче зустрічатися з Кім, коли бачитиметься з нащадками. Але Кардашян цілком довіряє реперові, тому цю вимогу вона виконає.

Вона довіряє йому в спілкуванні з дітьми. Він любить їх і часто з ними бачиться. Коли вона йде з дому, він приходить і проводить з ними час,

– пише видання.



Кім Кардашян і Каньє Вест / Фото з інстаграму Кім Кардашян

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