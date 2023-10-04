На батьківство поки не наважилися Каменських, Могилевська, Руслана та інші знаменитості. 24 Канал розповість про зірок, у яких поки немає дітей.

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Настя Каменських

36-річну співачку часто засипають питаннями, коли ж у них з Потапом з'явиться дитина. Фани ледь не в кожному фото Насті Каменської вишукують округлий животик.

Нещодавно в інтерв'ю артистка прокоментувала майбутнє материнство. Вона заявила, що дитинка сама відчує, коли треба прийти в її долю. Водночас її не лякає те, що вона не народила до 35 років.



Настя Каменських з Потапом / Фото з її інстаграму

Наталія Могилевська

48-річна співачка двічі була заміжня, проте у неї досі немає дітей. Раніше Могилевська зізнавалася, що не хотіла бути мамою, проте зараз вона вже готова до материнства.

"Буду радіти за себе, коли зможу народити. Тільки цього року я серйозно задумалася над тим, що хочу дитину. Це стало моїм великим бажанням і молитвою", – зізналася Наталія.



Наталія Могилевська / Фото з її інстаграму

Руслана

Останнім часом 50-річна співачка живе у шлюбі з Олександром Ксенофонтовим вже 28 років, втім за цей час у них так і не з'явилося дитини.

Водночас подружжя не приховує – дуже хочуть стати батьками. На жаль, зараз все не так просто. За словами Руслани, її організм дуже виснажений і це заважає завагітніти, але народження дитини – її головна мрія та мета.



Руслана / Фото з її інстаграму

Надя Дорофєєва

Співачка наразі також немає власних дітей. Проте зірка цього року одружилася з ресторатором Михайлом Кацуріним, який має двох дітей ввід попереднього шлюбу. Живе малеча з мамою, але Дорофєєва теж часто бачиться з дітьми чоловіка.

Днями блогер поширив плітки про те, артистка начебто вагітна первістком. Артистка відреагувала на ці новини та показала свій оголений живіт. Надя додала емоджі, що регоче – це її ставлення до схожих пліток.



Надя Дорофєєва / Фото з її інстаграму

Анна Трінчер

Співачка лише минулого року одружилася з Олександром Волошиним, проте фани часто дістають її питаннями про вагітність. На це Анна відповідає, що планування дітей – це велика відповідальність і до цього треба бути готовими морально.

Наразі пара не планує первістка. Проте Трінчер зазначає – вони подумають про це, коли відчують, що дійсно хочуть малюка.



Анна Трінчер / Фото з її інстаграму

Злата Огнєвіч

37-річна зірка досі залишається однією з найзавидніших холостячок України. Раніше Злата повністю була захоплена кар'єрою, тому на дітей і особисте життя не було багато часу.

Проте тепер співачка готова до сім'ї. Залишилося лише зустріти своє кохання. Огнєвіч зізналася, що її обурюють запитання, на кшталт "Чому вона досі незаміжня" та "Чому у неї немає дітей". За її словами, на все свій час.



Злата Огнєвіч / Фото з її інстаграму

Леся Нікітюк

Телеведуча "Хто зверху" не любить підіймати тему особистого життя навіть під час відвертих інтерв’ю. Наразі зірка немає стосунків. Про дітей Леся взагалі ніколи не говорила, хоча вона любить проводити час зі своїми племінниками.

Відомо, що декілька років тому Нікітюк зустрічалася з чоловіком, імені якого вона так і не назвала. За її словами, справа йшла до весілля, проте напередодні пара вирішила розірвати стосунки.



Леся Нікітюк / Фото з її інстаграму

Андрій Данилко

2 жовтня артисту виповнилося 50 років. Він не був одружений і не має дітей. Минулого року Данилко в інтерв'ю зізнався, що вже не сподівається знайти другу половинку, він прийняв те, що залишиться самотнім.

Якийсь час Андрію приписували роман з Інною Білоконь, яка грає маму Вєрки Сердючки, проте жінка має шлюб. Сам же артист неодноразово жартував, що він "одружений на сцені".



Андрій Данилко / Фото з його інстаграму

Віталій Козловський

Артист минулого року заявляв, що не самотній та живе разом зі своєю обраницею. Проте особисте життя він вирішив не виставляти назагал.

Тоді Козловський говорив, що готовий стати батьком. Щоправда, спроби зачати дитину були безуспішні. Наразі ці плани відклали, адже артист пішов захищати Україну на передову.



Віталій Козловський / Фото з його інстаграму

Багато знаменитості ще жодного разу не були в офіційному шлюбі. Серед них, окрім згаданих вище, Даша Астаф'єва, Макс Барських, Артем Пивоваров, Євген Клопотенко та інші. Дітей вони наразі теж не планують.