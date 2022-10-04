Коли напередодні 49-річчя в Андрія Данилка запитали, чого б він хотів досягти в житті, він сказав – здоров'я і можливості створювати якісь речі. Зірка тут же згадав про сім'ю й заявив, що вона йому не світить.
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Андрій Данилко шокував заявою про особисте життя
Я розумію – у мене не буде сім'ї. Я це вже розумію і тому не парюсь. Ось не дано, нічого страшного. Що таке особисте життя? Є багато інших цікавих речей. Робота, наприклад,
– віджартувався Андрій Данилко.
Він додав, що під час війни зловив себе на думці: "Андрію, ти ж перетворюєшся в людину". За його словами, саме насичені дні й любов публіки повернули йому жагу до сцени, а отже – до життя.
"Я якось повернувся до себе. Чому я не хотів їздити на гастролі? Я не хочу бути порожнім, не хочу, щоб ви сиділи й бачили, як я помираю. Мені хочеться пожартувати, мені хочеться бути легким, а не видавлювати з себе жарти. Зараз мені легше", – чесно зізнався шоумен.
Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки з бендом / Фото з інстаграму шоумена
Тож після нашої перемоги в Андрія Данилка грандіозні плани. Якщо сім'ї йому вже не побудувати, то всю свою енергію він вкладатиме у творчість – у нові проєкти, кліпи, шоу-програми.
"Мені б хотілося, щоб усе було в задоволення. Коли в мене є час на створення програм, номерів, на зйомки кліпів, а не бути загнаним конем – ти весь час викручуєшся, підлаштовуєшся під обставини або заплющуєш очі на непрофесійний підхід інших людей. Мені хотілося б внутрішнього порядку та спокою", – завершив артист.