Виконавиця поділилася, що роздумує над вагітністю. Вона розповіла, що нарешті відчула готовність стати мамою. Вона "сильно захворіла" цим бажанням останній рік.
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Наталія Могилевська зізналася, чи хоче дітей
Знаменитість зазначила, що вагітність стане для неї можливістю реалізувати головний потенціал в житті. За її словами, прийшов час віддавати свої знання, вміння, любов та ніжність, які накопичились за життя.
Буду радіти за себе, коли зможу народити. Не було ніколи болю через це. Тільки цього року я серйозно задумалася над тим, що хочу дитину. Я цим серйозно захворіла. Це стало моїм великим бажанням і молитвою тільки останній рік,
– поділилася співачка.
"Можливо, я дізнаюся, що вагітна, а можливо ми поїдемо в гарячу точку і приїдемо з малюком. Таке може бути. Я знаю точно, що спочатку готовність і бажання, і після цього будуть події. Сьогодні я готова. І вірю, що зі мною це станеться", – додала Могилевська.
Інтерв'ю з Наталею Могилевською: дивіться відео онлайн
Що відомо про коханого Могилевської: головне
- Своє кохання співачка знайшла вже під час повномасштабної війни. Хоча артистка наголошує, що знайома з чоловіком вже близько 20 років, однак він підкорив її серце саме після 24 лютого. Відомо, що закохані навіть 2 роки жили на одній вулиці, однак тоді вони так і не зустрілися. Обранець співачки допомагав їй евакуйовувати сестру до Франції, після цього й розвинулися їхні стосунки.
- Закохані вже навіть живуть разом. Чоловік їздить з Могилевською з концертами до прифронтових міст, а також постійно підтримує зірку.
- На День святого Валентина Наталія назвала ім'я свого таємничого обранця. З'ясувалось, що 14 лютого співачка має подвійне свято. А все через те, що її коханого звуть Валентин.