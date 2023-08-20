Виконавиця поділилася, що роздумує над вагітністю. Вона розповіла, що нарешті відчула готовність стати мамою. Вона "сильно захворіла" цим бажанням останній рік.

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Наталія Могилевська зізналася, чи хоче дітей

Знаменитість зазначила, що вагітність стане для неї можливістю реалізувати головний потенціал в житті. За її словами, прийшов час віддавати свої знання, вміння, любов та ніжність, які накопичились за життя.

Буду радіти за себе, коли зможу народити. Не було ніколи болю через це. Тільки цього року я серйозно задумалася над тим, що хочу дитину. Я цим серйозно захворіла. Це стало моїм великим бажанням і молитвою тільки останній рік,

– поділилася співачка.

"Можливо, я дізнаюся, що вагітна, а можливо ми поїдемо в гарячу точку і приїдемо з малюком. Таке може бути. Я знаю точно, що спочатку готовність і бажання, і після цього будуть події. Сьогодні я готова. І вірю, що зі мною це станеться", – додала Могилевська.

Інтерв'ю з Наталею Могилевською: дивіться відео онлайн

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