На отцовство пока не отважились Каменских, Могилевская, Руслана и другие знаменитости. 24 Канал расскажет о звездах, у которых пока нет детей.

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Настя Каменских

36-летнюю певицу часто засыпают вопросами, когда у них с Потапом появится ребенок. Фаны чуть ли не в каждом фото Насти Каменской отыскивают округлый животик.

Недавно в интервью артистка прокомментировала будущее материнство. Она заявила, что ребенок сам почувствует, когда нужно прийти в его судьбу. В то же время, ее не пугает то, что она не родила до 35 лет.



Настя Каменских с Потапом / Фото с ее инстаграммы

Наталья Могилевская

48-летняя певица дважды была замужем, однако у нее до сих пор нет детей. Ранее Могилевская признавалась, что не хотела быть мамой, но сейчас она уже готова к материнству.

"Буду радоваться за себя, когда смогу родить. Только в этом году я серьезно задумалась над тем, что хочу ребенка. Это стало моим большим желанием и молитвой", – призналась Наталья.



Наталья Могилевская / Фото с ее инстаграммы

Руслана

В последнее время 50-летняя певица живет в браке с Александром Ксенофонтовым уже 28 лет, впрочем, за это время у них так и не появилось ребенка.

В то же время супруги не скрывают – очень хотят стать родителями. К сожалению, сейчас все не так просто. По словам Русланы, ее организм очень истощен и это мешает забеременеть, но рождение ребенка – его главная мечта и цель.



Руслана / Фото с ее инстаграммы

Надя Дорофеева

Певица пока нет собственных детей. Однако звезда в этом году вышла замуж за ресторатора Михаила Кацурина, который имеет двоих детей ввод предыдущего брака. Живут малыши с мамой, но Дорофеева тоже часто видится с детьми мужчины.

На днях блоггер распространил сплетни о том, артистка вроде бы беременна первенцем. Артистка отреагировала на эти новости и показала свой обнаженный живот. Надя добавила хохочущему эмоджу – это ее отношение к подобным сплетням.



Надя Дорофеева / Фото с ее инстаграммы

Анна Тринчер

Певица только в прошлом году вышла замуж за Александра Волошина, однако фаны часто достают ее вопросами о беременности. На это Анна отвечает, что планирование детей – это большая ответственность и к этому нужно быть морально готовыми.

Пока пара не планирует первенца. Однако Тринчер отмечает – они подумают об этом, когда почувствуют, что действительно хотят малыша.



Анна Тринчер / Фото с ее инстаграммы

Злата Огневич

37-летняя звезда до сих пор остается одной из самых завидных холостячек Украины. Раньше Злата была полностью увлечена карьерой, поэтому на детей и личную жизнь не было много времени.

Однако теперь певица готова к семье. Осталось только встретить свою любовь. Огневич призналась, что ее возмущают вопросы, типа "Почему она до сих пор незамужем" и "Почему у нее нет детей". По ее словам, всему свое время.



Злата Огневич / Фото с ее инстаграммы

Леся Никитюк

Телеведущая "Кто сверху" не любит поднимать тему личной жизни даже во время откровенных интервью. Пока звезда нет отношений. О детях Леся вообще никогда не говорила, хотя она любит проводить время со своими племянниками.

Известно, что несколько лет назад Никитюк встречалась с мужем, имя которого она так и не назвала. По ее словам, дело шло к свадьбе, однако накануне пара решила разорвать отношения.



Леся Никитюк / Фото с ее инстаграммы

Андрей Данилко

2 октября артисту исполнилось 50 лет. Он не был женат и не имеет детей. В прошлом году Данилко в интервью признался, что уже не надеется найти вторую половинку, он принял то, что останется одиноким.

Какое-то время Андрею приписывали роман с Инной Билоконь, которая играет маму Верки Сердючки, однако у женщины брак. Сам же артист неоднократно шутил, что он "женат на сцене".



Андрей Данилко / Фото с его инстаграммы

Виталий Козловский

Артист в прошлом году заявлял, что не одинок и живет вместе со своей избранницей. Однако личную жизнь он решил не выставлять вообще.

Тогда Козловский говорил, что готов стать отцом. Правда, попытки зачать ребенка были безуспешны. Эти планы отложили, ведь артист пошел защищать Украину на передовую.



Виталий Козловский / Фото с его инстаграммы

Многие знаменитости еще ни разу не состояли в официальном браке. Среди них, кроме вышеупомянутых, Даша Астафьева, Макс Барских, Артем Пивоваров, Евгений Клопотенко и другие. Детей они тоже не планируют.