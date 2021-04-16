Еротична Alyona Alyona
У новому фотопорівнянні Alyona Alyona показала, як повторила позу Азалії Бенкс. На знімку вона лежить у чоловічій білій сорочці, нюдовій спідній білизні та леопардових черевиках. Якщо Азалія на фото лежала на червоному дивані з подушками, то українська артистка "ніжилась" у леопардових простирадлах.
До слова Alyona Alyona повторила сексуальне фото Ріанни в леопардовому комбінезоні
Alyona Alyona повторила фото Азалії Бенкс / Фото з інстаграму Alyona Alyona
У підписі до фото вона розповіла, що її запитали стосовно дня народження франківської 18-річної блогерки Юлії Вербинець. Нещодавно вона зіграла свято за 120 тисяч доларів (3,3 мільйона доларів) і спровокувала чимало розмов в мережі. Alyona Alyona переконана, що якщо людина заробила ці кошти сама, то вона нікому нічого не винна.
Зірка наголосила, що її думка не стосується заробітків політиків. Вона розуміє, що хтось, можливо, використав би ці кошти по-іншому, але це не її справа, як і не справа тих, хто осуджує чи заздрить.
До слова, провокативне фото Alyona Alyona, де вона пародіювала знімок американської артистки Lizzo в українському прапорі, повністю оголившись, тепер зникло з її інстаграм-сторінки. Схоже, обурення українців та виправдання реперки змусили команду артистки прибрати фото з мережі.
Важливо Олена Мозгова розкритикувала голе фото Alyona Alyona, де реперка прикрилась прапором
Кого ще спародіювала "голими" знімками реперка?
- Надю Дорофєєву;
- Бейонсе;
- Майлі Сайрус.