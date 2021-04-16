Еротична Alyona Alyona

У новому фотопорівнянні Alyona Alyona показала, як повторила позу Азалії Бенкс. На знімку вона лежить у чоловічій білій сорочці, нюдовій спідній білизні та леопардових черевиках. Якщо Азалія на фото лежала на червоному дивані з подушками, то українська артистка "ніжилась" у леопардових простирадлах.

До слова Alyona Alyona повторила сексуальне фото Ріанни в леопардовому комбінезоні



Alyona Alyona повторила фото Азалії Бенкс / Фото з інстаграму Alyona Alyona

У підписі до фото вона розповіла, що її запитали стосовно дня народження франківської 18-річної блогерки Юлії Вербинець. Нещодавно вона зіграла свято за 120 тисяч доларів (3,3 мільйона доларів) і спровокувала чимало розмов в мережі. Alyona Alyona переконана, що якщо людина заробила ці кошти сама, то вона нікому нічого не винна.

Коли починають рахувати чужі гроші, шик і достатки – я чую галас!.. Хтось підписаний на людей з високим достатком, щоб мотивуватися і надихатися. А хтось – щоб рахувати їхні статки і дорікати їм за великі доходи,

– зазначила реперка.

Зірка наголосила, що її думка не стосується заробітків політиків. Вона розуміє, що хтось, можливо, використав би ці кошти по-іншому, але це не її справа, як і не справа тих, хто осуджує чи заздрить.

До слова, провокативне фото Alyona Alyona, де вона пародіювала знімок американської артистки Lizzo в українському прапорі, повністю оголившись, тепер зникло з її інстаграм-сторінки. Схоже, обурення українців та виправдання реперки змусили команду артистки прибрати фото з мережі.

Важливо Олена Мозгова розкритикувала голе фото Alyona Alyona, де реперка прикрилась прапором

Кого ще спародіювала "голими" знімками реперка?