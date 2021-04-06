Зухвала Alyona Alyona повторила пікантні фото Дорофєєвої, Бейонсе та Майлі Сайрус: кадри топлес
Відома пишнотіла реперка Alyona Alyona вразила шанувальників новою витівкою. Вона повторює відверті фото зіркових колег. Артистка вже позувала топлес, як Надя Дорофєєва та Майлі Сайрус, і приміряла зухвалу сукню, як у Бейонсе.
Джерело:інстаграм Alyona Alyona
Першою реперка відтворила образ екссолістки гурту "Время и стекло" Наді Дорофєєвої. На фото вона позувала на лежаку топлес у самих лише трусиках, білій кепці та сонцезахисних окулярах. Оголений бюст співачка прикрила книжкою та продемонструвала в кадрі підтягнутий животик. Alyona Alyona натомість приховала великі оголені груди за газетою "Сільські вісті", а замість крихітних стрінгів обрала коригуючу білизну.
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"Коли красу не ховають за словами – я чую галас", – написала реперка.
Alyona Alyona і Надя Дорофєєва топлес / Фото Instagram / @alyona.alyona.official
Наступною зухвала Alyona Alyona обрала американську R&B-діву Бейонсе. Якщо зірка, яка є креативною партнеркою бренду Adidas, одягла обтислу мінісукню на тонких бретелях, то українська виконавиця підібрала чорну майку та широкі шорти з трьома фірмовими смужками, які натягнула до грудей.
Як і Бейонсе, Alyona Alyona накинула на плечі чорний піджак, одягла туфлі на невисоких підборах, круглі сонцезахисні окуляри, великі сережки-кільця та зібрала волосся у високий пучок. Вона до деталей повторила образ співачки та навіть позу, звабливо піднявши ніжку.
"Коли качаю зали, але не качаю прес – я чую галас", – з гумором написала зірка.
Alyona Alyona і Бейонсе / Фото Instagram / @alyona.alyona.official
Alyona Alyona і Майлі Сайрус / Фото Instagram / @alyona.alyona.official
Напередодні виходу нового альбому Alyona Alyona привернула до себе увагу й низкою сенсаційних зізнань:
- зірка розповіла про нового бойфренда і пояснила, чому не показує його публіці;
- вона прокоментувала свою можливу участь в другому сезоні шоу "Холостячка";
- реперка поділилася скільки українські зірки – Монатік, Тіна Кароль та інші – платять їй за пісні.
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