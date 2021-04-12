Alyona Alyona повторила сексуальне фото Ріанни в леопардовому комбінезоні
Українська реперка Alyona Alyona просуває новий альбом Galas у досить незвичний спосіб. Зірка створює пародійні сексуальні фото світових знаменитостей. Вона відтворила образ Ріанни у зухвалому леопардовому комбінезоні.
Джерело:інстаграм Alyona Alyona
В особистому профілі Alyona Alyona опублікувала новий кадр. На ньому артистка подібно до американської колеги Ріанни позувала у леопардовому вбранні. Якщо R&B-діва одягла напівпрозорий комбінезон, то українка – обтислі лосини та тепле худі.
До теми Олена Мозгова розкритикувала голе фото Alyona Alyona, де реперка прикрилась прапором
Образ вона довершила шубою та підібрала чорні босоніжки на невисоких підборах. Реперка навіть розпустила довге волосся і нафарбувала губи яскраво-червоною помадою, що робить вкрай рідко. Щоправда, вона підібрала не ідентичну локацію для фото. Якщо Ріанна позувала на розкішному білому дивані, то пишнотіла артистка – на лавці в одному з київських дворів.
"Коли кажуть, що вулиця – це другий дім, я чую галас", – написала Alyona Alyona.
Alyona Alyona та Ріанна / Фото Instagram / @alyona.alyona.official
Попередні пародійні фото Alyona Alyona
- Першою реперка спародіювала спокусливу Надю Дорофєєву. Вона повторила її фото топлес, прикривши великі оголені груди за газетою "Сільські вісті".
- Другою співачка скопіювала Бейонсе, яка позувала в обтислій мінісукні на тонких бретелях.
- Далі Alyona Alyona відтворила кадр Майлі Сайрус, поставши в кадрі в самих джинсах. Оголені груди вона приховала за половинками грейпфрутів.
- Пародія на фото Lizzo розгнівала фанів зірки. Користувачів обурило те, що реперка прикрила голе тіло українським прапором. Сама ж Alyona Alyona відреагувала на критику скандального кадру та заявила, що "не хотіла нічиї почуття образити".
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