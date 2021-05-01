Популярна українська реп-виконавиця Alyona Alyona дала інтерв'ю про спекотні деталі свого життя. На думку зірки, усі жінки брешуть про оргазм до певного віку, щоб не ображати свого партнера.

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Alyona Alyona про досвід у сексі

Реперка зізналась, що, як і всі жінки, також брехала, що в неї був оргазм: "І з чоловіком теж було: "Ой, було добре!" Ну не хотілося ображати, це правда. Я знаю, що багатьох це ранить", – зізналась Alyona Alyona.

Зірка додала, що коли ти обманюєш партнера, то не можеш бути щирим із самим собою. Оскільки тоді не можеш отримати задоволення. Оскільки Alyona Alyona усвідомила, що хоче кайфу у ліжку, то перестала навіювати собі оманливі думки про те, що зовсім не подобається.

Виконавиця розповіла, що в такому випадку варто багато говорити з партнером про близькість та чому варто надавати перевагу під час процесу.

"Стежечку цю промальовувати. І вказувати! Говорити не тільки "ось мені подобається", а говорити під час сексу: "Гей, а зроби ось так". І я зрозуміла, що якщо ти чогось хочеш, то поки ти не скажеш про це, ніхто тебе не зрозуміє. Напівнатяків взагалі ніхто не розуміє! Або говори, або ще краще – покажи. Можеш показати спочатку сама, а людина потім відтворить, де там ерогенна зона, і де потрібно натиснути, або поцілувати", – поділилась співачка.

Alyona Alyona зазначила, що більше вона не бреше ні партнерові, ні собі. Однак вона не займається сексом тільки заради оргазму.

Я можу займатися сексом без оргазму, для мене це ОК. Я ловлю кайф від усього цього процесу,

– поділилась реперка.

Alyona Alyona про інтим у своєму житті: дивіться відео онлайн 18+