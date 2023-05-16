Емма Антонюк відреагувала на позов Іво Бобула: "З жінками так не можна"

Після скандального інтерв'ю, де Іво Бобул відзначився сексистськими заявами, артист подав до суду на журналістку Емму Антонюк за те, що не давав дозвіл на публікацію. Тепер Емма відповіла на закиди співака.

Блогерка та журналістка Емма Антонюк тепер прокоментувала скандал зі Іво Бобулом. Адже днями юристи співака пішли до суду через це інтерв'ю.

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За її словами, артист особисто не контактував з нею щодо судового позову, вона також не отримувала ніяких матеріалів від нього.

Антонюк зізнається, що ніколи не отримувала заборону на зйомку чи публікацію інтерв’ю.

Дуже прошу всіх, хто висвітлює цей скандал з Іво Бобулом пам’ятати, що ключова теза тут – з жінками так не можна… Гендерні стереотипи та дискримінаційні уявлення щодо жінок мають реальні суспільні наслідки,

– наголосила Емма.

Журналістка також наголосила, що кожного року від домашнього насильства гинуть 600 українських жінок. Загалом від фізичного домашнього насильства в Україні страждає близько 2 мільйонів осіб. Понад 80% – це насильство чоловіків щодо жінок.

У коментарях шанувальники підтримують Емму Антонюк та висміюють Іво Бобула:

"Пан Іво, певно, хоче чорної слави навколо свого імені".

"Цікаво, що саме Бобул хоче довести? Що хороші дєвочки мають сидіти вдома та всі жінки меркантильні? Ох, Еммо, сподіваюсь, він не витрачатиме ваш час".

"Схоже жарт про "ніколи не здавайся! позорся до кінця" Іво Бобул сприйняв занадто серйозно".

"Не такий вже і простий виявися пан Іво, як писали деякі. Схоже що він готовий боротися за свої сексистські переконання в суді".

"Та чи він сі вспокоє? Еммо, він робить вам тільки краще".

"Пан Іво хоче встигнути на останній потяг "скандальної слави", адже, ще живе за постулатом "будь-яка слава – слава".

Коротко про скандальне інтерв'ю з Іво Бобулом: