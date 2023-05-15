Український артист Іво Бобул у новій розмові з журналістами заявив, що подав на Емму Антонюк до суду. Він наполягає, що не дозволяв блогерці публікувати інтерв'ю.

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Іво Бобул подав до суду на Емму Антонюк

Я скільки інтерв'ю давав за своє життя, але такого у мене не було. Я їй казав: "Не викладай це в ефір без мого дозволу". Я подав до суду через те, що вона не мала права без мого дозволу виставляти це,

– повідомив артист.

На думку Іво Бобула, Емма Антонюк хоче хайпу та популярності, додавши у приклад її розмову з Іриною Фаріон. "Потрібно все-таки мати якусь честь. З вовками я по-вовчому, з людьми – по-людськи. Коли я вже пішов і мені сказали, які ще запитання вона готувала... я би все одно пішов. Вона хотіла хайпанути дуже гарно, бо є на кому. Така вона є".

Судовим позовом займається не сам Іво Васильович, а його юристи. Він також зазначив, що завжди співав про кохання до жінок, а в інтерв'ю говорив тільки про "деяких", тому начебто не є сексистом.

Я не хочу, мені це не потрібно. Є люди, які цим займаються, це їхня робота. А моя робота – співати, приносити людям радість, щастя,

– сказав співак.

Коротко про скандальне інтерв'ю